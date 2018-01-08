Радник Трампа заявив, що Росія втручається у вибори в Мексиці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Макмастер каже, що Росія підриває консенсус демократичні суспільства

Радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявив про "перші ознаки втручання Росії в майбутні президентські вибори в Мексиці". За словами Макмастера, Росія втручалася і в референдум про незалежність Каталонії.

Про заяви радника Дональда Трампа написало видання The Hill з посиланням на відео з мексиканського видання Reforma з раніше не опублікованими коментарями Макмастера під час виступу в американській неурядової дослідницькій організації Jamestown Foundation.

"Що стосується Росії, то нас усе більше турбують витончені кампанії диверсії, дезінформації та пропаганди і використовувані для цього кіберінструменти", - наводить видання слова Макмастера. Подробиць про те, як саме країна втручається в мексиканські вибори, він не навів.

Як приклад втручання він вказав і референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії.

Радник Трампа заявив, що Росія "поляризує демократичні співтовариства" і підбурює протиборчі групи всередині них.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю агентству Інтерфакс відкинув твердження Макмастера.

"Ніяких не може бути сумнівів у тому, що ми ніколи не планували і не маємо на увазі і не будемо втручатися у виборчий процес в будь-якій іншій країні", - заявив Рябков.

"Це як у кривому дзеркалі: вони дивляться на те, що роблять самі, і вважають, що інші поводяться таким же чином. Абсолютно це не має нічого спільного з реальністю, для нас органічно чужі подібного роду підходи", - цитує заступника міністра агентство Інтерфакс.

На думку очільника аналітичного центру Inteligencia Publica Марко Канчіно, якого цитує Reuters, поки слова Макмастера виглядають як спекуляція.

"Вашингтон не надав жодних доказів своїх заяв", - пояснює експерт.

Президентські вибори в Мексиці відбудуться в липні цього року. Нинішній президент Енріке Пенья Ньєто не братиме в них участь, тому що за законом не може претендувати на ще один шестирічний термін. Згідно з опитуваннями, фаворитом в цій гонці вважається Андрес Мануель Лопес Обрадор, який виступає з антикорупційною програмою.

Копирайт изображения AFP Image caption Лопес Обрадор - один із фаворитів президентських перегонів у Мексиці

Reuters пише, що Лопеса Обрадора можна вважати фаворитом Кремля, судячи з позитивних дописів, які про нього з'являються, наприклад, на сайті і телеканалі RT (в минулому Russia Today), що фінансується з російського держбюджету.

Втручання Росії у вибори США

У США триває розслідування можливого втручання Росії у вибори, на яких переміг Дональд Трамп, а також версій про зв'язки оточення Трампа з Росією.

Росія категорично заперечує всі звинувачення про втручання у вибори. Президент Володимир Путін називав ці звинувачення "вигаданими, щоб делегітимізувати президента Трампа".