Копирайт изображения PA Image caption Принцеса на сходах Кенсінгтонського палацу

Дочка герцога і герцогині Кембриджських принцеса Шарлотта пішла в садочок.

Дворічна принцеса почала відвідувати приватний дошкільний заклад - Willcocks Nursery School, де одна чверть коштує £3 000.

У перший день її матір сфотографувала Шарлотту на сходах Кенсінгтонського палацу.

Її старший брат, принц Джордж, також ходив у приватний дитячий садочок, коли королівське подружжя жило в графстві Норфолк.

Копирайт изображения PA Image caption Герцогиня Кембриджська зробила фото донечки у перший день садочка

Герцогиня Кембриджська, яка чекає народження третьої дитини в квітні, свого часу була змушена пропустити перший день у садочку її сина, бо страждала від сильного токсикозу.

Кейт полюбляє фотографувати, і після народження Шарлотти власноруч зробила офіційні фото новонародженої принцеси.