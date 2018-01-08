Принцеса Шарлотта пішла в садочок
Дочка герцога і герцогині Кембриджських принцеса Шарлотта пішла в садочок.
Дворічна принцеса почала відвідувати приватний дошкільний заклад - Willcocks Nursery School, де одна чверть коштує £3 000.
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У перший день її матір сфотографувала Шарлотту на сходах Кенсінгтонського палацу.
Її старший брат, принц Джордж, також ходив у приватний дитячий садочок, коли королівське подружжя жило в графстві Норфолк.
Герцогиня Кембриджська, яка чекає народження третьої дитини в квітні, свого часу була змушена пропустити перший день у садочку її сина, бо страждала від сильного токсикозу.
Кейт полюбляє фотографувати, і після народження Шарлотти власноруч зробила офіційні фото новонародженої принцеси.