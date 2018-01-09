КНДР поїде на зимову Олімпіаду

  • 9 січня 2018
Зустріч представників двох Корей Копирайт изображения EPA
Image caption Зустріч представників двох Корей

Північна Корея відправить спортсменів на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у Південній Кореї у лютому 2018 року. Про це повідомив офіційний Сеул.

Рішення оголосили після першої за понад десять років зустрічі між представниками країн на високому рівні.

До делегації увійдуть спортсмени, чиновники, група вболівальників.

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