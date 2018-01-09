Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнань не робив - поліція

Копирайт изображения МВС Image caption Юристка Ірина Ноздровська зникла наприкінці минулого року, а згодом її тіло виявили у річці в селі, де вона жила. На фото - керівництво поліції на місці, де виявили тіло жінки

Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської не визнає своєї вини.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, ніби затриманий вже зізнався у цьому злочині.

"Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного", - написав В'ячеслав Аброськін у Facebook у вівторок зранку.

"Я особисто спілкувався з особою, яку ми обґрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєному", - додав начальник кримінальної поліції.

Сумніви захисту

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська

Водночас адвокат родини Ноздровських Олександр Панченко у коментарі ВВС Україна розповів, що у захисту "є певні сумніви" стосовно того, чи є затриманий поліцією чоловік реальним вбивцею.

У медіа з'явилася інформація про те, що затриманим є Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського, якого раніше було засуджено за смертельний наїзд на сестру Ірини Ноздровської.

Офіційно особу затриманого правоохоронці не підтверджують, однак радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у коментарі "112 каналу" відзначив, що підозрюваним є член родини Россошанських.

"Те, що нам стало відомо, не зовсім дає підстави вважати, що це саме та людина, що вчинила вбивство", - відзначив адвокат Олександр Панченко у розмові з кореспондентом ВВС Україна.

За його словами, із зібраної захистом інформації випливає, що вбивство Ірини Ноздровської - справа рук професіоналів, які заздалегідь планували злочин.

Окрім того, адвокат стверджує, що захисників родини Ноздровських не повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві й "не допускають" до матеріалів кримінального провадження.

Раніше юристи, які проводять незалежне розслідування вбивства Ірини Ноздровської, у спілкуванні з ВВС Україна заявляли про те, що розглядають іншу версію злочину, не пов'язану з Дмитром Россошанським.

"Одразу запідозрили інших осіб, тому за версією наших детективів, холдингу "Шериф", є інші підозрювані. Ми це зараз опрацьовуємо", - розповідав 4 січня адвокат Віталій Мацелюх, який раніше працював з Ноздровською.

"Під сумнівом, що це - помста Россошанських. Дуже нерозумно так робити, адже всі підозри одразу на них", - пояснив Віталій Мацелюх.

Він відзначив, що незалежне розслідування розглядає версію "не пов'язану з Россошанськими взагалі".

Затримання

Копирайт изображения Facebook В'ячеслава Аброськіна Image caption У поліції заявляють, що до розслідування справи залучено близько 300 правоохоронців

Про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської стало відомо у понеділок ввечері.

"Затримано особу, яка об'єктивно підозрюється в скоєнні злочину", - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Докази більш ніж вагомі", - додав пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Не треба домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення слідчих дій - завтра (9 січня. - Ред.)", - анонсував міністр.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у понеділок ввечері затриманому офіційно оголосили про підозру.

Очікується, що у вівторок суд обере йому запобіжний захід.

Також у вівторок в селі Демидів, де жила Ірина Ноздровська, відбудеться її похорон.

Жінка зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло виявили у річці в цьому ж селі.

На тілі жінки виявили кілька ножових поранень.

Версії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Правоохоронці обіцяють розслідувати загибель жінки із залученням найкращих слідчих

На початку розслідування у поліції озвучували кілька версій вбивства Ірини Ноздровської: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Згодом, за попередніми даними судово-медичної експертизи, правоохоронці відкинули версію про згвалтування.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть", - розповів напередодні речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі УНІАН.

Справа Дмитра Россошанського

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП у 2015 році

Сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська загинула 30 вересня 2015 року. Її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у суді.

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

"Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції, і направив матеріали справи на новий розгляд", - написала Ірина Ноздровська у своєму останньому пості на Facebook 28 грудня.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про це згадується й у судовому вироку по справі Россошанського. Там наводять слова Ірини Ноздровської, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

У родині Россошанського ситуацію не коментували.

Один з товаришів Ірини Ноздровьскої розповів ВВС Україна, що, за його даними, батька Дмитра Россошанського допитували у поліції.

Також є дані про конфлікт Ірини Ноздровської з колишнім чоловіком її сестри через право опіки над дитиною. Жінка звинувачувала його у тому, що він перешкоджає її родині бачитися з дитиною та підтримує на суді Дмитра Россошанського.