"Форма води" отримала найбільше номінацій Bafta

Копирайт изображения FOX Image caption Саллі Гокінс номінували на найкращу актрису за гру в стрічці "Форма води"

Стрічка "Форма води" номінована на цьогорічну премію Bafta в 12 категоріях.

Британська актриса Саллі Гокінс, зірка екранізацій у стилі фентезі, у "Формі води" грає роль прибиральниці, в якої зав'язуються стосунки з амфібією.

Фільми "Темні часи" та "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" отримали по дев'ять номінацій.

Серед британських номінантів - Гері Олдмен, Джеймі Белл і Даніель Калуя, які претендують на нагороду за найкращу чоловічу роль.

Гокінс, а також ірландську актрису Сауріс Ронан висунули на найкращу жіночу роль.

Стрічки "Назви мене своїм ім'ям", "Темні часи", "Дюнкерк" та "Три білборди" номіновані разом з "Формою води" на найкращий фільм.

"Три білборди" та "Темні часи" також номіновані на найкращий британський фільм. У цій категорії конкуренцію їм складають "Пригоди Паддінгтона 2", "Леді Макбет", "Земля божа" і "Смерть Сталіна".

Копирайт изображения Film4

Фільм "Пригоди Паддінгтона 2" має загалом три номінації, зокрема за адаптований сценарій та найкращу чоловічу роль другого плану за гру Г'ю Гранта. У цій категорії також змагається Крістофер Пламмер, який в останню хвилину замінив Кевіна Спейсі у стрічці "Всі гроші світу" .

На найкращу чоловічу роль другого плану також номінували Віллема Дефо за "Проект "Флорида", Сема Роквелла та Вуді Гаррельсона за гру в "Трьох білбордах."

Найбільш номіновані фільми "Форма води" 12 "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" 9 "Темні часи" 9 "Той, хто біжить по лезу 2049" 8 "Дюнкерк" 8

Церемонія Bafta цього року відбудеться в лондонському королівському Альберт-Холлі в неділю, 18 лютого.

Ведучою заходу буде Джоанна Ламлі. Вона замінить Стівена Фрая, який оголосив, що більше не буде вести церемонію нагородження.

Стрічка "Три білборди" вже здобула нагороди премії "Золотий глобуси" в неділю. Зокрема фільм визнали найкращої драматичною стрічкою, а актор Сем Роквелл отримав приз за найкращу чоловічу роль.