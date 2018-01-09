Вбивство Ноздровської: суд заарештував Россошанського на 2 місяці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Россошанський заявив, що підозру визнає, але не погоджується із запобіжним заходом

Вишгородський районний суд Київської області заарештував підозрюваного у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської Юрія Россошанського на 60 днів без права застави. Таке рішення оголосив суддя Олексій Рудюк.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Підозрюваний просив суд, аби йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також пан Россошанський заявив, що на нього не тиснули.

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Визнає підозру

Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської під час засідання суду заявив, що "із підозрою згоден, але з триманням під вартою - ні".

Сторона захисту вважає, що сторона обвинувачення не обґрунтовує "запобіжний захід".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, ніби затриманий вже зізнався у цьому злочині.

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Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін раніше повідомив, що "про жодне відверте зізнання підозрюваного мова не йде".

"Я особисто спілкувався з особою, яку ми обґрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєному", - додав начальник кримінальної поліції.

Упродовж двох днів поліція не повідомляла імені затриманого.

Проте з різних джерел надходили повідомлення, що затриманий - батько Дмитра Россошанського, якого раніше було засуджено за смертельний наїзд на сестру Ірини Ноздровської. Вона загинула під колесами автомобіля у 2015 році.

Сумніви захисту

Водночас адвокат родини Ноздровських Олександр Панченко у коментарі ВВС Україна розповів, що у захисту "є певні сумніви" стосовно того, чи є Юрій Россошанський реальним вбивцею.

"Те, що нам стало відомо, не зовсім дає підстави вважати, що це саме та людина, що вчинила вбивство", - відзначив адвокат Олександр Панченко у розмові з кореспондентом ВВС Україна.

Копирайт изображения МВС Image caption Юристка Ірина Ноздровська зникла наприкінці минулого року, а згодом її тіло виявили у річці в селі, де вона жила. На фото - керівництво поліції на місці, де виявили тіло жінки.

За його словами, із зібраної захистом інформації випливає, що вбивство Ірини Ноздровської - справа рук професіоналів, які заздалегідь планували злочин.

Окрім того, адвокат стверджує, що захисників родини Ноздровських не повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві й "не допускають" до матеріалів кримінального провадження.

Раніше юристи, які проводять незалежне розслідування вбивства Ірини Ноздровської, у спілкуванні з ВВС Україна заявляли про те, що розглядають іншу версію злочину, не пов'язану з Дмитром Россошанським.

"Одразу запідозрили інших осіб, тому за версією наших детективів, холдингу "Шериф", є інші підозрювані. Ми це зараз опрацьовуємо", - розповідав 4 січня адвокат Віталій Мацелюх, який раніше працював з Ноздровською.

"Під сумнівом, що це - помста Россошанських. Дуже нерозумно так робити, адже всі підозри одразу на них", - пояснив Віталій Мацелюх.

Він відзначив, що незалежне розслідування розглядає версію "не пов'язану з Россошанськими взагалі".

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП у 2015 році

Розповідь дружини

Дружина Юрія Россошанського, Ольга, в інтерв'ю газеті "Факти" заявила, що не вірить, що її чоловік міг скоїти вбивство.

"Йому 64 роки. Він великий, але дуже повільний. Не уявляю, як він міг це вчинити фізично. Та ще й у той час, як по селу ходили люди", - сказала вона виданню.

Вона також твердить, що Юрій Россошанський залишив рідним записку, у якій написав, що "не хоче сам мучитися і мучити рідних і близьких". За її словами, він також пише, що вбивство "повісять" на нього.

"Хай краще обвинувачують мене. Хоч я цього і не скоював", - написав він, твердить Ольга Россошанська.

Вона також цитує слова чоловіка про те, що Ірина Ноздровська "дуже багато знала про депутатів, передвиборчі гроші депутатів ще з 2012 року" і що її "замовили".

Погрози на адресу вбитої, що лунали раніше, Ольга Россошанська пояснила емоційним станом чоловіка, який сподівався, що син, засуджений за смертельний наїзд на сестру Ноздровської, вийде із СІЗО за амністією.

Затримання

Копирайт изображения Facebook В'ячеслава Аброськіна Image caption У поліції заявляють, що до розслідування справи було залучено близько 300 правоохоронців

Про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської стало відомо у увечері 8 січня.

"Затримано особу, яка об'єктивно підозрюється в скоєнні злочину", - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Докази більш ніж вагомі", - додав пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Не треба домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення слідчих дій - завтра (9 січня. - Ред.)", - анонсував міністр.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затриманому офіційно оголосили про підозру.

Версії

Жінка зникла 29 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло знайшли у річці в цьому ж селі.

На тілі жінки виявили кілька ножових поранень.

На початку розслідування у поліції озвучували кілька версій вбивства Ірини Ноздровської: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Згодом, за попередніми даними судово-медичної експертизи, правоохоронці відкинули версію про зґвалтування.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у суді і домагалася покарання Дмитру Россошанському.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про це згадується й у судовому вироку по справі Россошанського. Там наводять слова Ірини Ноздровської, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".