Пожежу на танкері біля Китаю поки що не зупинили

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежа на танкері у Східнокитайському морі

Іранський нафтовий танкер Sanchi продовжує палати після зіткнення з вантажним кораблем на відстані 260 км від узбережжя Шанхаю.

Танкер має на борту 136 тисяч тон конденсату, що є надлегким видом сирої нафти. Існує небезпека масштабної екологічної катастрофи, адже з танкера розливається нафта.

Рятувальники розширили пошук 31 зниклого члена екіпажу. На цей момент знайшли тіло лише одного моряка. Всього на борту танкера перебували 30 іранців та двоє бангладешців.

На вантажному судні врятували 21 громадянина Китаю.

У вівторок міністерство транспорту Китаю заявило, що сильні вітри, дощ і хвилі висотою до чотирьох метрів заважають зупинити пожежу.

Повідомляється також, що пошуково-рятувальна операція тепер охоплює площу 2330 квадратних кілометрів.

Чиновники оголосили, що офіційне розслідування інциденту за участю кількох державних відомств розпочалося у вівторок.

Де, як і коли трапилася аварія?

Іранський танкер Sanchi під прапором Панами віз конденсат з Ірану до Південної Кореї. На своєму шляху він зіткнувся із зареєстрованим у Гонконзі вантажним судном CF Crystal, що перевозило зерно з США.

Зіткнення сталося 6 січня в гирлі дельти річки Янцзи. Його точна причина невідома.

Image caption Місце зіткнення танкеру Sanchi з вантажним судном у Східнокитайському морі

Що перевозить танкер Sanchi

Танкер, яким керує провідний оператор з транспортування нафти в Ірані, має на борту 136 тис тон конденсату. Це близько одного млн барелів нафти вартістю 60 млн доларів за поточними цінами.

Sanchi також перевозить певну кількість важкого та токсичного корабельного палива.

Конденсат сильно відрізняється від чорної сировини, яку часто можна спостерігати при розливі нафти. Він зберігається у газоподібній формі в резервуарах для нафти під високим тиском і зріджується після вилучення. Конденсат токсичний, має низьку щільність і значно більш вибухонебезпечний, ніж звичайна нафта.

З конденсату, який не потребує важкого процесу переробки, виробляють такі продукти, як реактивне паливо, бензин, дизельне паливо та паливо для опалювання.

Порівняння з іншими розливами нафти

На поточному етапі неможливо сказати, скільки було або буде розлито нафти.

Один мільйон барелів на судні Sanchi - це близько 35 млн галонів. Навіть якщо відбудеться розлив всієї нафти з судна, це буде менше, ніж під час розливів внаслідок основних корабельних катастроф, перерахованих нижче. Проте це більш ніж у три рази більше у порівнянні з розливом нафти з судна Exxon Valdez, який вважається однією з найгірших екологічних катастроф у світі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Загиблі морські видри пілся розливу нафти з судна Exxon Valdez на Алясці, 1989 рік

У випадку катастрофи The Atlantic Empress, зазначеного нижче, стався рекордний розлив з кораблів. Проте лише незначна кількість нафти досягла узбережжя.

Існує також багато різних видів розливу нафти. Можливо, найгіршим був спланований іракцями розлив до 500 млн галонів в січні 1991 року під час війни в Перській затоці. Нафтова пляма покрила близько 10,3 тис квадратних кілометрів.

Інші судна, де стався розлив нафти: