Як нелегальна зброя "стає" навушниками

Image caption Генеральний директор Yevo Labs Андреас Вураль

Шведська лабораторія Yevo Labs представила набір бездротових навушників, які містять метал, виготовлений із конфіскованої зброї.

Новинку продемонстрували на Міжнародній виставці побутової техніки CES, яка щороку у січні проходить у США.

Зарядний пристрій та елементи навушників виготовлені зі спеціального матеріалу. Це метал торгової марки Humanium, який виробляють із конфіскованих пістолетів та гвинтівок.

Компанія Humanium metal Initiative розташована у Швеції і постачає такий матеріал для багатьох інших виробників.

Один з аналітиків заявив, що ідея повинна допомогти навушникам виділятися на надто переповненому ринку.

Image caption Навушники Yevo Labs

Генеральний директор Yevo Labs Андреас Вураль визнав, що 499 доларів США за такі навушники, вочевидь, завелика ціна. Але 50% цих коштів повертають до організації, яка створює та поширює метал.

"Це найцінніший матеріал у світі, оскільки ви не можете визначити ціну людського життя", - сказав він.

Знадобилося два роки, щоб розробити технологію переробки такого металу в готову продукцію, додав пан Вураль. Першу партію виготовили з металу Humanium, створеного зі зброї, яку конфіскували у Латинській Америці.

Привернути увагу

Навушники функціонують за допомогою технології NFMI (магнітна індукція ближнього поля), на відміну від інших дротових чи Bluetooth-навушників.

Image caption Humanium виготовляють із переробленої зброї

NFMI вже давно використовується в кардіостимуляторах і слухових апаратах, оскільки його низькочастотне магнітне поле дозволяє отримувати плавний звук - навіть всередині тіла.

"Очевидно, що ви хочете, щоб навушники були якісними - це те, чому ви платите за бренд", - сказав Стюарт Майлз, засновник блогу про гаджети Pocket-lint.

"Дуже багато виробників навушників, щоб якось виділитись, пропонують все більше новинок. Точно так само, як Apple робить зі своїми "Червоними продуктами" [гроші з продажів спрямовуються на підтримку людей, які живуть з ВІЛ по всьому світу]" - Yevo намагається продемонструвати, що вони вірять у соціальну важливість своєї справи".

На виставці досягнень побутової техніки CES-2018 представлені також інші виробники аудіо-продукції, які надають перевагу переробленим матеріалам.

До них, зокрема, належить британський "Дім Марлі", який використовує для своїх навушників тканину з перероблених матеріалів та спеціальний корпус Bluetooth-динаміка, який виготовлений з утилізованого пластику.