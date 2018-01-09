Проти Google подали позов за "дискримінацію білих чоловіків"

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Колишні інженери Google Джеймс Деймор та Девід Гудман подали у Верховний суд округу Санта-Клара (штат Каліфорнія) груповий позов проти компанії за "дискримінацію білих чоловіків з консервативними поглядами".

Вони кажуть, що планують представляти інтереси всіх працівників, які постраждали від дискримінації через свої консервативні погляди, а також належність до чоловічої статі та до білої раси.

Організатором цього позову є Джеймс Деймор, якого минулого року звільнили з компанії за службову записку. В ній мова йшла про біологічні відмінності між чоловіками та жінками, а також містилась критика керівництва Google через політику в сфері гендерної рівності.

Деймор та Гудман заявляють, що компанія при найманні на роботу враховує незаконні квоти, аби взяти якомога більше жінок та представників нацменшин.

При цьому вони звинувачують Google в дискримінації інших працівників та в нездатності захистити тих, хто має консервативні погляди, в тому числі прихильників президента Дональда Трампа.

Зокрема, в позові йдеться про те, що чоловікам відверто погрожували, цькували та принижували. Крім того, колишні працівники стверджують, що Google відверто соромить менеджерів, які не справляються з поставленими завданнями. Іноді справа доходить до публічного освистування їх під час нарад.

Службова записка Деймора викликала гарячу дискусію про свободу слова на робочому місці та відмінності в Кремнієвій долині. У своєму позові чоловік наполягає, що записка не була призначена для розповсюдження за межами компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гендиректор Google заявив, що зміст записки порушує кодекс корпоративної етики

Гендиректор Google Сундар Пічаї заявив, що зміст цієї записки порушує кодекс корпоративної етики та насаджує небезпечні гендерні стереотипи на робочому місці.

Проте сам Деймор стверджує, що отримав безліч особистих повідомлень від працівників компанії, які дякують йому за відвертість.

Ще один позов проти Google подали колишні працівниці компанії. Вони стверджували, що жінки отримують платню меншу, ніж чоловіки за аналогічну роботу. В результаті справу було закрито, але пізніше її відновили після внесення коректив у позовну заяву.

На цей момент міністерство праці США з'ясовує, чи не порушила Google закон про рівну оплату праці.