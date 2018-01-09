Недружній до України польський міністр втратив посаду

Копирайт изображения Канцелярія прем’єр-міністра Польщі Image caption Новий склад уряду Польщі

Відомий антиукраїнськими заявами міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський втратив свою посаду через ротацію міністрів в польському уряді. Його місце займе політолог, професор соціальних наук Яцек Чапутович.

Загалом президент Польщі Анджей Дуда на прохання прем'єр-міністра Матеуша Моравецького привів до присяги дев'ять нових міністрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відправлений у відставку голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський

Ващиковський і Україна

"Найгірший від часів Юзeфа Бeка міністр закордонних справ Польщі відправлeний у відставку" - прокоментував подію у мережі Facebook історик, екс-заступник керівника Українського інституту національної пам’яті Олександр Зінченко.

За словами експерта, пан Ващиковський увійде в історію тим, що пересварився із половиною сусідів Польщі, а також зробив ряд гучних заяв щодо України. Зокрема з вимогою до українців відмовитися від "культу Бандери" та про те, що "Польща ніколи не окуповувала України".

Голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський був на посаді з кінця 2015 року.

Міністр відомий своїми неодноразовими заявами про погіршення стосунків між Польщею і Україною.

У липні 2017 року Вітольд Ващиковський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо спірні історичні питання між двома країнами та питання прав меншин не вирішать. Через цю заяву посла Польщі в Україні Яна Пєкло було викликано до МЗС України.

У листопаді 2017 року Ващиковський несподівано здійснив візит до України і показово розвернувся перед входом до музею "Тюрма на Лонцького". Посадовця обурила табличка на музеї, де було написано, що Західна Україна була окупована Польщею у 1918 році.

Також міністр анонсував запровадження "чорних списків" для українців, які небажані у Польщі.

Новий голова польського МЗС Яцек Чапутович у 1970-х співпрацював з демократичною опозицією, був членом профспілки "Солідарність".

У 2014 році Яцек Чапутович став членом програмної ради партії "Закон і справедливість", а 15 вересня 2017 року екс-прем'єр-міністр Беата Шидло призначила його заступником держсекретаря в МЗС.

11 грудня 2016 року президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем'єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра.