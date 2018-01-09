В Італії та Німеччині заарештували майже 200 людей під час рейдів на мафію

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Італійська поліція заявила, що поліція в Італії та Німеччині заарештувала 169 осіб за підозрою в причетності до діяльності мафіозного угрупування.

В результаті операції проти угруповання "Ндрангета" вдалося конфіскувати активів на 50 мільйонів євро.

За даними поліції, мафіозі проникли в бізнес Італії та Німеччини та заробляли на продажі вина, їжі, збиранні сміття і наданні ритуальних послуг.

Серед заарештованих також мер міста Кротоне в Калабрії і ще два чиновники.

Більшість рейдів пройшло на території Італії, в тому числі в області Калабрія, де базується угруповання. У Німеччині затримали 13 людей. Їх підозрюють у тому, що вони нав'язували продукти фірм, пов'язаних з мафією, власникам італійських ресторанів.

За даними правоохоронних органів, один з кланів контролював торгівлю кокаїном у Європі. Поліція стверджує, що внаслідок арештів від клану практично нічого не залишилося.

Підозрюваним інкримінують відмивання грошей, порушення правил носіння зброї, викрадення автомобілів, шахрайство і неналежне поводження зі сміттям.

Поліція також заявила, що низку політиків підозрюють у корупції через ці арешти. Яких саме чиновників підозрюють - невідомо.