Меган Маркл закрила свій Instagram та Twitter

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Меган Маркл вирішила закрити свої акаунти в Instagram та Twitter. Про це підтвердили у Кенсінгтонському палаці.

Повідомляють, що наречена принца Гаррі так вирішила, бо "не користувалася акаунтами деякий час".

Цей крок відбувся після того, як королівська пара здійснила свій перший офіційний візит до столиці.

У грудні 2017 у пані Маркл було 1,9 мільйона підписників в Instagram, і понад 350 тисяч послідовників у Twitter.

На її Facebook сторінці було біля 800 тисяч уподобань.

Пара планує одружитися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в травні наступного року.

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Раніше стало відомо, що весілля принца Гаррі та пані Маркл відбудеться 19 травня 2018 року.

За весілля, зокрема обслуговування, музику, квіти і прийом гостей, заплатить королівська сім'я.

Пані Маркл - протестантка, до весілля її охрестять в Англіканській церкві.