Похорон Ірини Ноздровської

У селі Демидів Київської області поховали правозахисницю Ірину Ноздровську.

Жінка зникла 28 грудня 2017 року, а 1 січня її тіло з колото-різаними ранами знайшли у річці в рідному селі.

У день похорону Ірини Ноздровської суд заарештував підозрюваного у вбивстві - Юрія Россошанського на 60 днів без права застави.

Це батько Дмитра Россошанського, який у 2015 році насмерть збив молодшу сестру Ноздровської - Світлану Сапатінську.

Упродовж останніх років Ірина Ноздровська боролася за справедливе розслідування загибелі сестри і отримувала погрози.

Попрощатися із правозахисницею прийшло близько сотні людей. Ірині Ноздровській було 38 років. У неї залишилися батьки і донька Анастасія.

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