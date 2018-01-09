Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу паспортів
Україна посіла перше місце серед країн СНД у щорічному Індексі паспортів. Рейтинг оцінює країни за можливістю їхніх громадян відвідувати різні держави світу без візи. Відповідне дослідження опублікувала транснаціональна консалтингова компанія Henley & Partners.
У цьогорічному рейтингу були проаналізовані понад 200 країн і територій.
Україна показала найбільший прогрес серед усіх країн - посунулася вперед на 15 позицій і посіла 44-е місце у світі. Це відбулося завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році.
Загалом минулого року 32 країни світу відкрили запровадили безвізовий режим для українців.
- Огляд ЗМІ: який паспорт найсильніший у світі?
- ДПС: для поїздок без віз дітям теж потрібен біометричний паспорт
- Що чекає жителів Закарпаття, які мають друге громадянство?
У цьогорічному рейтингу значно просунулася вперед також Грузія. Країна, яка також отримала безвізовий режим із країнами Шенгенської зони, поліпшила свою позицію в Індексі паспортів на 14 позицій.
Який паспорт найкращий?
Впродовж останніх п'яти років перше місце в рейтингу незмінно зберігається за паспортом Німеччини.
У 2018 році власники цього документа можуть подорожувати без візи в 177 країн світу, що на одну країну більше, ніж у минулому році.
Друге місце дісталося Сінгапуру, громадяни якого можуть подорожувати без візи в 176 країн.
Третє місце розділили вісім держав: Велика Британія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція та Японія. Громадяни цих країн мають можливість відвідувати без візи 175 країн світу.
Серед країн, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, найширший вибір держав з безвізовим в'їздом пропонує паспорт Австрії - 174 країни.
Розмір необхідних інвестицій для отримання австрійського паспорта складає 8-10 млн євро. Мальта і Кіпр, громадянство яких можна отримати за інвестиції в розмірі 1-2 млн євро, пропонують безвізовий доступ в 169 і 159 країн відповідно.
Останнє місце в Індексі паспортів посів Афганістан, громадяни якого мають відкритий безвізовий доступ у 24 країни світу.
Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як індекс візових обмежень, публікується з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.