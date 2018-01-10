Каліфорнія потерпає від зсувів: мінімум 13 загиблих

Копирайт изображения Twitter/ @EliasonMike Image caption Кам'яні брили, розміром з автомобілі, скотилися зі схилів та перекрили одну з залізничних колій

Щонайменше 13 людей загинуло у південній Каліфорнії в США через масштабні зсуви, викликані зливами.

Поліція попереджає, що кількість загиблих може зрости, адже ще з кількома особами немає зв'язку.

Ще 163 людей зазнали травм, четверо з них перебувають у критичному стані.

Копирайт изображения twitter.com/EliasonMike Image caption Рятувальники дістають з-під завалів будинку 14-річну дівчину, яка провела там кілька годин

Три сотні осіб заблоковані у Каньйоні Ромеро - популярній серед пішохідних туристів локації на сході Санта-Барбари.

Як повідомляє поліція, місцевість, яка постраждала від зсувів, "схожа на поле битви Першої світової війни".

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Тисячі людей змушені були виїхати з небезпечних районів, ще півсотні були визволені рятувальниками, адже були зблоковані у власних оселях чи на дорогах.

Як пояснюють у Національній погодній службі США, зсуви сталися саме у тих районах, які найбільше постраждали від нещодавніх пожеж.

Вогонь знищив там рослинність, яка скріплювала ґрунт, та створив водонепроникний шар, через що земля не змогла поглинути вологу зі злив. Як наслідок, дощі призвели до зсувів ґрунту та сходженню потоків з уламками.

Рятувальники просять людей не перетинати такі потоки навіть на автомобілях, адже це небезпечно для життя.