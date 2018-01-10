Денев виступила проти "пуританізму" на тлі секс-скандалів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денев раніше вже висловлювалася проти кампаній у соцмережах, пов'язаних із секс-скандалами

Французька кіноактриса Катрін Денев заявила, що чоловіки повинні мати можливість "упадати за жінками".

Разом з сотнею відомих француженок вона підписалася під відкритим листом, у якому вони попередили про небезпеку нового "пуританізму", який спалахнув внаслідок нещодавніх секс-скандалів та звинувачень у домаганнях.

Лист

До відкритого листа, опублікованого у французькому виданні Le Monde, приєдналися письменниці, актриси та вчені.

"Чоловіків покарали без розбору, звільнили з роботи лише за те, що вони торкнулися чийогось коліна або ж намагалися когось поцілувати", - йдеться у зверненні.

"Згвалтування - це злочин, але намагання спокусити когось, нехай і наполегливі чи незграбні - ні. Як і намагання чоловіків бути галантними не є шовінізмом", - вважають автори листа.

Вони також вважають, що світом шириться новий "пуританізм".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хвилю скандалів викликали звинувачення проти продюсера Гарві Вайнштейна

У листі відзначається, що боротьба проти домагань та зловживання владою деяких чоловіків є виправданою та потрібною. Однак постійні звинувачення вже вийшли з-під контролю.

Автори звернення вважають, що такий підхід створює образ беззахисних жінок, які є вічними жертвами.

"Як жінки ми не бачимо себе у такому фемінізмі, який, окрім засудження зловживань, просуває ненависть до чоловіків та сексуальності", - йдеться у тексті.

74-річна Катрін Денев раніше вже висловлювалася проти кампаній цькування у соцмережах чоловіків, яких звинуватили у домаганнях.

Такі історії поширюються юзерами з усього світу під тегом #MeToo.

Рух набрав обертів після скандалу довкола голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна, якого багато акторок звинуватили у сексуальних домаганнях.

Сам він відкидає звинувачення у тому, що мав секс без згоди жінок, але визнає, що його дії "спричинили багато болю".

Через скандали кілька акторів, зокрема Кевін Спейсі, втратили ролі у фільмах, які вже почали знімати.

Минулого року журнал Time віддав свій традиційний титул "Людина року" жінкам, які відкрито виступили проти сексуального насильства і домагань.