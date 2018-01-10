Денев виступила проти "пуританізму" на тлі секс-скандалів
Французька кіноактриса Катрін Денев заявила, що чоловіки повинні мати можливість "упадати за жінками".
Разом з сотнею відомих француженок вона підписалася під відкритим листом, у якому вони попередили про небезпеку нового "пуританізму", який спалахнув внаслідок нещодавніх секс-скандалів та звинувачень у домаганнях.
Лист
До відкритого листа, опублікованого у французькому виданні Le Monde, приєдналися письменниці, актриси та вчені.
"Чоловіків покарали без розбору, звільнили з роботи лише за те, що вони торкнулися чийогось коліна або ж намагалися когось поцілувати", - йдеться у зверненні.
"Згвалтування - це злочин, але намагання спокусити когось, нехай і наполегливі чи незграбні - ні. Як і намагання чоловіків бути галантними не є шовінізмом", - вважають автори листа.
Вони також вважають, що світом шириться новий "пуританізм".
У листі відзначається, що боротьба проти домагань та зловживання владою деяких чоловіків є виправданою та потрібною. Однак постійні звинувачення вже вийшли з-під контролю.
Автори звернення вважають, що такий підхід створює образ беззахисних жінок, які є вічними жертвами.
"Як жінки ми не бачимо себе у такому фемінізмі, який, окрім засудження зловживань, просуває ненависть до чоловіків та сексуальності", - йдеться у тексті.
74-річна Катрін Денев раніше вже висловлювалася проти кампаній цькування у соцмережах чоловіків, яких звинуватили у домаганнях.
Такі історії поширюються юзерами з усього світу під тегом #MeToo.
Рух набрав обертів після скандалу довкола голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна, якого багато акторок звинуватили у сексуальних домаганнях.
Сам він відкидає звинувачення у тому, що мав секс без згоди жінок, але визнає, що його дії "спричинили багато болю".
Через скандали кілька акторів, зокрема Кевін Спейсі, втратили ролі у фільмах, які вже почали знімати.
Минулого року журнал Time віддав свій традиційний титул "Людина року" жінкам, які відкрито виступили проти сексуального насильства і домагань.