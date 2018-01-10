У США з'явилась площа Нємцова - перед посольством РФ

Копирайт изображения KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в Москві

Міська рада Вашингтона одноголосно схвалила законопроект про перейменування площі перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

У площі відтепер дві адреси - офіційна, Вісконсин-авеню, і церемоніальна - площа Бориса Нємцова.

Нові таблички встановлять 27 лютого, в річницю смерті політика. Чотири таблички розмістять на кожній зі сторін площі.

На них будуть обидві адреси, то ж посольство Росії зможе користуватися однією з них на власний розсуд.

Таблички досить коштовні. Вартість установки й виробництва лише однієї - 170 тисяч доларів, ці гроші виділять з міського бюджету.

Ідея назвати ім'ям Нємцова площу біля російського посольства обговорювалася в столиці Америки давно. Проект, схожий до ухваленого міськрадою, спершу з'явився в сенаті США. Його авторами виступили республіканець Марко Рубіо і демократ Крістофер Кунс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посольство Росії в США

Проект винесли на таємне голосування комітету сенату з питань міжнародних відносин - його схвалення заблокував один голос члена комітету.

Сполучені штати не вперше перейменовують вулиці та площі своїх міст, щоб проявити солідарність з представниками опозиції й лідерами думок, які не збігаються з офіційною лінією радянського і російського урядів.

У 1984 році, в знак протесту проти ставлення СРСР до дисидентів, зокрема, до академіка Сахарова, сенатський комітет США з питань медичного бюджетування перейменував одну з вулиць, прилеглих до радянського посольства, на площу Андрія Сахарова.

Це перейменування зламало тодішню практику - до 1984 року вулиці називали іменами людей, які були мертві не менше двох років. Ухваленню цього рішення пручалися і Держдепартамент, і міськрада Вашингтона, але сенат був непохитний, і закон набрав чинності.

Копирайт изображения SERERYAKOV/AFP/GETTY IMAGES Image caption Місце вбивства Нємцова, Великий Москворецький міст в Москві, 27 лютого 2015 року

Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Йому кілька разів вистрілили в спину з пістолета. За підозрою в скоєнні злочину кілька днів потому затримали п'ятьох уродженців Чечні.

Процес у справі про вбивство російського опозиційного політика завершився в липні цього року. В результаті колегія присяжних визнала всіх п'ятьох підсудних винними.

На підставі вердикту присяжних суддя Московського окружного військового суду Юрій Житніков засудив обвинувачених до термінів від 11 до 20 років позбавлення волі.