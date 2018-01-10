Японський космонавт вибачився за фейк про зріст
Японський астронавт вибачився за дезінформацію, що він виріс на 9 см після прибуття на Міжнародну космічну станцію (МКС) три тижні тому.
Норішіге Канаі сказав, що виріс на 2 см, переклавши вину за приголомшливу новину про 9 см на "помилку вимірювання".
"Мені дуже шкода, що я запостив фейкову новину", - повідомив космонавт у Twitter.
Його попередня заява, про 9 см, викликала глобальне захоплення серед користувачів соціальних мереж. Адже астронавти зазвичай під час польоту можуть вирости на 2-5 сантиметрів.
Це пояснюють тим, що в невагомості хребет дещо розтягується, бо на нього не тисне вага тіла. На Землі зріст космонавта повертається до попередніх показників.
Пан Норішіге Канаі написав у соцмережі 8 січня: "Доброго ранку всім. У мене великі новини сьогодні. Ми вимірювали наш зріст і вагу, і - вау, вау, вау - я виріс на цілих 9 сантиметрів!"
"Я виріс, як рослина, лише за три тижні. Нічого подібного зі мною зі школи не ставалося", - додав космонавт.
Але пізніше, 9 січня, японець повідомив у Twitter, що його російський командир на МКС Антон Шкаплеров поставився скептично до такої звістки. Астронавт взявся себе перемірювати: "Я швидко виміряв себе і побачив 182 см. Це на 2 см більше, ніж на землі".
"Отже, це була помилка вимірювання (?), але, здається, багато людей про це говорять", - додає астронавт.
"У мене не боліла спина, біль навколо моєї шиї й плечей вже минув, тому я засумнівався, що я на 9 см вище. Командир польоту Шкаплеров знав би про це, він ветеран".
Пан Канаі сказав, що він відчуває "полегшення".
Космічний апарат "Союз", який переносить космонавтів від і до Землі має обмеження по висоті сидіння. Якщо члени екіпажу стають надто високими, це може стати проблемою.
Для Норішіге Канаі це перший політ до космосу. Раніше він служив військовим медиком у Морських силах самооборони Японії.