Японський космонавт вибачився за фейк про зріст

Копирайт изображения Reuters Image caption Норішіге Канаі (зліва) відбув на МКС минулого місяця на піврічну місію

Японський астронавт вибачився за дезінформацію, що він виріс на 9 см після прибуття на Міжнародну космічну станцію (МКС) три тижні тому.

Норішіге Канаі сказав, що виріс на 2 см, переклавши вину за приголомшливу новину про 9 см на "помилку вимірювання".

"Мені дуже шкода, що я запостив фейкову новину", - повідомив космонавт у Twitter.

Його попередня заява, про 9 см, викликала глобальне захоплення серед користувачів соціальних мереж. Адже астронавти зазвичай під час польоту можуть вирости на 2-5 сантиметрів.

Це пояснюють тим, що в невагомості хребет дещо розтягується, бо на нього не тисне вага тіла. На Землі зріст космонавта повертається до попередніх показників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японський космонавт Норішіге Канаі

Пан Норішіге Канаі написав у соцмережі 8 січня: "Доброго ранку всім. У мене великі новини сьогодні. Ми вимірювали наш зріст і вагу, і - вау, вау, вау - я виріс на цілих 9 сантиметрів!"

"Я виріс, як рослина, лише за три тижні. Нічого подібного зі мною зі школи не ставалося", - додав космонавт.

Але пізніше, 9 січня, японець повідомив у Twitter, що його російський командир на МКС Антон Шкаплеров поставився скептично до такої звістки. Астронавт взявся себе перемірювати: "Я швидко виміряв себе і побачив 182 см. Це на 2 см більше, ніж на землі".

"Отже, це була помилка вимірювання (?), але, здається, багато людей про це говорять", - додає астронавт.

"У мене не боліла спина, біль навколо моєї шиї й плечей вже минув, тому я засумнівався, що я на 9 см вище. Командир польоту Шкаплеров знав би про це, він ветеран".

Пан Канаі сказав, що він відчуває "полегшення".

Космічний апарат "Союз", який переносить космонавтів від і до Землі має обмеження по висоті сидіння. Якщо члени екіпажу стають надто високими, це може стати проблемою.

Для Норішіге Канаі це перший політ до космосу. Раніше він служив військовим медиком у Морських силах самооборони Японії.