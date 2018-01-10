"1+1" судиться через заборону серіалу "Свати"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Телекомпанія подала позов до суду через заборону "Сватів"

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом "Телекомпанії "Студія 1+1" до Міністерства культури та Держагентства з питань кіно через анулювання прокатного посвідчення серіалу "Свати".

Згідно з повідомленням прес-служби суду, "1+1" просить визнати протиправним і скасувати рішення Мінкульту про внесення до "чорного списку" російського актора Федора Добронравова, який грає головну роль в серіалі.

Також телекомпанія просить суд скасувати наказ Держкіно щодо "анулювання посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів".

Гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко повідомив ВВС Україна, що телекомпанія виступає за встановлення прозорих правил при формуванні таких "чорних списків".

"Справді, наразі і ми, і студія "Квартал 95" позиваємось до Мінкульту та Держкіно. Ми віримо, що потрібен прецедент задля того, щоб на ринку з'явились прозорі та чіткі правила, які поставлять всіх гравців в рівні умови", - сказав він.

Судове засідання у цій справі відбудеться 15 лютого.

Держкіно скасувало державну реєстрацію "Сватів" в листопаді 2017 року. Це пов'язано з тим, що СБУ на три роки заборонила в'їзд актору Добронравову. Заборона введена через поїздки актора в Крим і підтримку анексії півострова.

В "1+1" назвали незрозумілим таке рішення та звернулись за роз'ясненням до всіх державних органів, які регулюють це питання.

"Наскільки ми зрозуміли, причиною попадання до нього Добронравова та заборони серіалу «Свати» стали висловлювання актора щодо Криму. Проте чому саме зараз постало питання заборонити популярний серіал українського виробництва, для нас залишається загадкою. Натомість інші серіали та фільми за участі Добронравова, які демонструвалися на українському ТВ, залишилися поза увагою органів влади", - заявила телекомпанія після оприлюднення рішення Мінкульту та Держкіно.

Український шоумен і продюсер серіалу "Свати" Володимир Зеленський звернувся до СБУ через заборону Добронравову в'їзду в Україну.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зеленський звернувся до СБУ через заборону в'їзду Добронравову

Він наголосив, що "Свати" - це "український серіал", придуманий "за українські гроші".

"Якщо комусь не подобається слово "свати" просто, а ближче слово "куми", то ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами", - йдеться у зверненні Зеленського.

"Свати" - це комедійний серіал студії "Квартал 95". Федір Добронравов грає в ньому одного з центральних персонажів - Івана Будька.

На 2018 рік була запланована прем'єра сьомого сезону серіалу.