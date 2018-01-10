Поліція: на тілі Ноздровської знайшли ДНК підозрюваного

Копирайт изображения FACEBOOK Ірини Ноздровської

В Національній поліції України заявили, що на тілі вбитої юристки Ірини Ноздровської експертиза виявила ДНК підозрюваного Юрія Россошанського.

"Результати проведення експертизи ДНК: на потерпілій були виявлені частки, які належали підозрюваному", - сказав журналістам перший заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, всього в розслідуванні цієї справи призначено понад 70 експертиз, перші їх результати вже почали надходити.

Крім того, вже опрацьовано інформацію із 45 камер відеоспостереження, допитуються жителі села Демидів Вишгородського району.

У ході слідства на шляху до Демидова знайдено деякі речі Ноздровської.

Знаряддя вбивства

В поліції також повідомили, що знайшли ймовірне знаряддя, яким вбили Ноздровську.

"Ми виявили різні ножі в руслі річки… І вже провели експертизу, яка показала, що один з цих ножів є знаряддям вбивства", - заявив Аброськін.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Судове засідання про міру запобіжного заходу Россошанському

Правоохоронці не виключають, що знайомі підозрюваного Россошанського могли знати про вбивство. А що стосується записки, в якій він визнає провину в скоєному, то за словами Аброськіна, він написав її в присутності працівників поліції.

"Я особисто з ним розмовляв, він свою провину визнає повністю, він дав згоду на відтворення на місці, він повністю вказав місце й механізм нанесення тілесних ушкоджень, який збігається за своїм характером, і який ми розуміємо завдяки судово-медичному дослідженню", - розказав Аброськін.

Збіг обставин?

Правоохоронці вважають, що вбивство не було сплановане заздалегідь, а сталося через збіг обставин.

"Виходячи з того, що я знаю, я не слідчий, з мого внутрішнього переконання, і наскільки я в цьому впевнений, - це не сплановане вбивство, це збіг обставин", - заявив Аброськін.

Він стверджує, що стосунки між сім'єю Россошанських і вбитою Ноздровською були складними, і можна говорити про те, що стався конфлікт.

"Коли були отримані всі дані, - не лише протоколи допиту, не лише свідчення, а й технічні можливості, й було проведено низку негласних слідчих дій - нам дало підстави затримати підозрюваного", - сказав Аброськін.

За його словами, Россошанський визнав свою провину ще тоді, коли був затриманий.

"Я думаю, він не до кінця усвідомлював, що він все-таки зробив. І вже в бесіді з ним я зрозумів, що він ніколи не розкається. Розкаяння й визнання провини - це різні зовсім історії", - додав представник поліції.

Затримання підозрюваного

Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло знайшли у річці в цьому ж селі.

На тілі жінки виявили кілька ножових поранень.

На початку розслідування у поліції озвучували кілька версій вбивства Ірини Ноздровської: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель її сестри Світлани Сапатинської.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у суді і домагалася покарання Дмитру Россошанському, який керував автомобілем, що в 2015 році збив на смерть Світлану Сапатинську.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської стало відомо увечері 8 січня. У МВС заявили, що "докази більш ніж вагомі".

Пізніше стало відомо, що затриманим є Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського. 9 січня Вишгородський районний суд Київської області заарештував його на 60 днів без права застави.

Під час засідання суду він заявив, що "із підозрою згоден, але з триманням під вартою - ні".