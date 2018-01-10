Рятувальники шукають тих, хто вижив після зсувів у Каліфорнії

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальники витягли постраждалу із розваленого будинку у Монтесіто

Рятувальники в південній частині штату Каліфорнія шукають тих, хто вижив після зсувів та повені, через які вже загинули щонайменше 13 людей.

Поліція перекрила майже 50 кілометрів основної прибережної дороги.

Також повідомляється про групу з трьохсот людей які потрапили в пастку поблизу каньйону Ромеро, який розташований східніше від міста Санта-Барбара. Рятувальна операція відновилася на світанку.

Очікується, що кількість жертв зростатиме.

Копирайт изображения AFP

Понад 50 людей вже врятували, але багато місць все ще недоступні. Кілька доріг залишаються перекритими, включаючи швидкісну трасу №101.

До лікарні доставили понад 150 людей.

Перший дощ місяця спричиняв зсув ґрунту через те, що в грудні ці землі вигоріли під час сильних пожеж.

Під час пожеж згоріла вся рослинність, яка блокувала поглинання води землею. Це становить загрозу нового сходження селевих потоків та повені.

Image caption Місто Монтесіто до повені

Image caption Місто Монтесіто після повені

Федеральна агенція з управління надзвичайними ситуаціями в США заявляє, що ризик затоплення залишатиметься "надзвичайно високим" впродовж п'яти років після природної пожежі.

"Обгорілі нещодавно території будуть особливо незахищені від потоків із брудом та сміттям ", - йдеться в повідомленні Національної метеорологічної служби.

У деяких місцях бруд був по пояс, повідомили чиновники.

Тисячі мешканців вимушені були залишити свої будинки, багато хто вже вдруге за два місяці.

Екстрені служби заборонили перебування на постраждалій території, заявивши, що всі, хто буде заважати рятувальникам будуть арештовані.

Людям, які все ж залишилися на небезпечній території, радять обов'язково кип'ятити воду перед вживанням.

Потужні дощі викликали зсув ґрунту у селищі Монтесіто. Багато будинків були зірвані з фундаменту - заявив прес-секретар Пожежного департаменту Санта-Барбари Майк Еліасон.

Каменюки, розміром з невеликий автомобіль, скотилися з гори та заблокували дорогу - повідомляє кореспондент BBC в Лос-Анджелесі Джеймс Кук.

Копирайт изображения EPA Image caption Каменюки, розміром з невеликий автомобіль, скотилися з гори та заблокували дорогу

Капітан місцевого пожежного департаменту Дейв Занібоні сказав, що у вівторок в Монтесіто знайшли п'ятеро мертвих. Імовірно вони загинули через шторм.

В зоні враження опинилися і будинки американських знаменитостей, таких як актор Роб Лоу, ведуча шоу Еллен Дедженерес та телеведуча Опра Вінфрі.

Акторка Еллен Дедженерес зокрема запостила у Twitter фото з дописом: "Це не річка. Це шматок траси №101 по сусідству з моїм будинком прямо зараз. Монтесіто потребує вашої підтримки і любові."

Берегова охорона США відправила кілька літаків для рятувальної операції і заборонила іншим літакам підніматися в небо.

Все це відбувається після того, як США запланувало 306 млрд доларів США витрат на боротьбу з катастрофами через погодні умови. А 2017 рік - був третім найтеплішим роком серед усіх досліджених Національною агенцією океанів та атмосфери США.

Каліфорнія страждала від сильної засухи п'ять разів за останні шість років.

У грудні каліфорнійський губернатор Джеррі Браун заявив, що держава "стикається з новою реальністю", оскільки зміна клімату означає, що природні пожежі можуть вибухати щороку або кожні кілька років.