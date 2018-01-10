На обкладинці німецького Playboy з'явився трансгендер

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Вперше на обкладинці журналу Playboy в Німеччині з'явився модель-трансгендер.

Джуліані Фарфаллі 21 рік, на фотографіях вона позувала топлес. Популярною вона стала після того, як знялася у телесеріалі.

Головний редактор Флоріан Бойтін заявив, що пані Фарфалла "є прекрасним прикладом того, наскільки важливою є боротьба за право на самовизначення".

Пані Фарфалза народилася Паскалем Раддермахером у місті Брейсгау на південному заході Німеччини. Вона розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе у "чужому тілі". Модель зробила операцію зі зміни статі в 16 років.

У своєму Instagram пані Фарфалла написала. що "надзвичайно пишається" журналом, який надійде у продаж в четвер".

Минулого року вона брала участь у телевізійному серіалі Next Top Model Німеччини. Пані Фарфалла сподівається, що таким чином вона підтримає інших трансгендерів.

За словами пана Бойтіна, він помістив пані Фарфаллу на обкладинку, бо сповідує традиції творця журналу Г'ю Хефнера, які відкидають будь-яку нетерпимість.

Минулого року трансгендера на свою обкладинку помістив також американський Playboy.