В Ефіопії заборонили іноземцям усиновлювати дітей
Ефіопія заборонила іноземцям усиновлювати дітей через побоювання, що над ними знущаються і не доглядають.
Знаменитості Бред Пітт та Анджеліна Джолі - одні з тих, хто всиновив дітей із цієї країни.
Але в 2013 році американську пару визнали винною у вбивстві дівчинки з Ефіопії.
Цей випадок спричинив дискусію щодо всиновлення іноземцями, повідомляє кореспондент BBC Еммануїл Ігунза зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби.
Правозахисні групи також повідомили, що торговці людьми наживаються на проблемі усиновлення у цій країні і отримують від цього великі прибутки.
Депутати парламенту Ефіопії зараз кажуть, що дітей-сиріт мають захищати та підтримувати на місцевому рівні. Але законодавці також зазначають, що в країні недостатньо служб, які б цим займалися.
Два роки тому Данія припинила усиновлення дітей з Ефіопії.
За даними Держдепу США, кожна п'ята всиновлена дитина громадянами США закордоном, родом з Ефіопії. Також відомо, що американці всиновили понад 15 тисяч дітей із Ефіопії за 1999-2016 роки.
А сім'ї Іспанії, Франції та Італії усиновлюють кілька сотень ефіопських дітей на рік.