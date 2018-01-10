В Ефіопії заборонили іноземцям усиновлювати дітей

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Ефіопія заборонила іноземцям усиновлювати дітей через побоювання, що над ними знущаються і не доглядають.

Знаменитості Бред Пітт та Анджеліна Джолі - одні з тих, хто всиновив дітей із цієї країни.

Але в 2013 році американську пару визнали винною у вбивстві дівчинки з Ефіопії.

Цей випадок спричинив дискусію щодо всиновлення іноземцями, повідомляє кореспондент BBC Еммануїл Ігунза зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби.

Правозахисні групи також повідомили, що торговці людьми наживаються на проблемі усиновлення у цій країні і отримують від цього великі прибутки.

Депутати парламенту Ефіопії зараз кажуть, що дітей-сиріт мають захищати та підтримувати на місцевому рівні. Але законодавці також зазначають, що в країні недостатньо служб, які б цим займалися.

Два роки тому Данія припинила усиновлення дітей з Ефіопії.

За даними Держдепу США, кожна п'ята всиновлена дитина громадянами США закордоном, родом з Ефіопії. Також відомо, що американці всиновили понад 15 тисяч дітей із Ефіопії за 1999-2016 роки.

А сім'ї Іспанії, Франції та Італії усиновлюють кілька сотень ефіопських дітей на рік.