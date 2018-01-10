На Шрі-Ланці жінкам дозволили купувати алкоголь

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Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Закон діяв у країні понад 60 років, але його визнали дискримінаційним.

Жінкам також дозволять працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади, повідомив міністр фінансів Шрі-Ланки Мангала Самаравера.

Раніше пан Самаравера зазначив, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є однією з ключових завдань влади.

Цей закон забороняв жінкам купувати алкогольну продукцію з 1955 року.

На Шрі-Ланці за останні кілька років різко збільшилася кількість жінок, які вживали алкоголь нелегально, заявляв у 2016 році президент країни Маїтріпала Сірісена.

Втім, прихильники закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання кількості жінок, які випивають.

На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить культурі країни.