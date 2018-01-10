Снігопад в Альпах: до курортів почали курсувати потяги

Копирайт изображения Alain Duclos Image caption Рятувальники пройшли через сніг, заввишки 6-7 метрів, щоб дістатися до поселення

До швейцарського курорту Церматт, де понад 13 тисяч туристів перебували у сніговій пастці два дні, почали курсувати потяги.

Місцева залізниця повідомила, що рух відновили після того, як очистили проїзди від снігу.

Сильний снігопад спричинив хаос в Альпах і призвів до кількох жертв.

На фотографіях з південного сходу Франції видно, як рятівники чистять дороги від семиметрового шару снігу.

У французькій Савойї за 36 годин випало понад півтора метра снігу. Місцеві метеорологи сказали, що такий снігопад стається раз на 30 років.

Копирайт изображения Alain Duclos Image caption Дорога до Боннваль-сюр-Арку була заблокована

Кататися на лижах заборонили через лавинну небезпеку.

У французьких Піренеях один чоловік загинув і ще один травмувався. Британець Джон Бромел зник безвісти, востаннє його бачили на французькому альпійському курорті Тінь у неділю.

На гірськолижному курорті Сестрієре 29 людей перебували у готелі, коли на нього зійшла лавина. Їм дуже пощастило, що будівля встояла.