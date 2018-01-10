Снігопад в Альпах: до курортів почали курсувати потяги
До швейцарського курорту Церматт, де понад 13 тисяч туристів перебували у сніговій пастці два дні, почали курсувати потяги.
Місцева залізниця повідомила, що рух відновили після того, як очистили проїзди від снігу.
Сильний снігопад спричинив хаос в Альпах і призвів до кількох жертв.
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На фотографіях з південного сходу Франції видно, як рятівники чистять дороги від семиметрового шару снігу.
У французькій Савойї за 36 годин випало понад півтора метра снігу. Місцеві метеорологи сказали, що такий снігопад стається раз на 30 років.
Кататися на лижах заборонили через лавинну небезпеку.
У французьких Піренеях один чоловік загинув і ще один травмувався. Британець Джон Бромел зник безвісти, востаннє його бачили на французькому альпійському курорті Тінь у неділю.
На гірськолижному курорті Сестрієре 29 людей перебували у готелі, коли на нього зійшла лавина. Їм дуже пощастило, що будівля встояла.