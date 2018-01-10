У Парижі пограбували ювелірний магазин на 4 мільйони євро

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Озброєні люди пограбували ювелірний магазин у паризькому готелі Ritz, прихопивши ювелірних прикрас і коштовностей на кілька мільйонів євро.

Як повідомляє AFP, п'ятеро чоловіків із сокирами розбили вітрину магазину, який розташований на першому поверсі готелю, біля 18.30 за місцевим часом.

Поліція повідомляє, що трьох із п'яти грабіжників арештували, двоє втекли.

Поки невідомо, чи вдалося поліції повернути викрадені коштовності. За попередніми даними, озброєні чоловіки пограбували магазин на чотири мільйони євро.

П'ятизірковий готель Ritz розташований на Вандомській площі - на правому березі Сени, у серці Парижа. Поблизу розташоване французьке міністерство юстиції.

Усередині готелю є галерея із п'яти бутиків із коштовностями, годинникам та дизайнерським одягом.

Копирайт изображения AFP Image caption Готель Ritz - один із найрозкішніших готелів Парижа

Місцева газета Le Parisien з посиланням на джерело в поліції повідомляє, що грабіжники злякалися через поліцейський патруль, але двом злочинцям вдалося втекти на мопеді.

Комісар поліції Парижа подякував у Twitter правоохоронцям за швидку реакцію і арешт трьох грабіжників.

Очевидці повідомляють, що в цьому районі посилили патрулювання поліції.