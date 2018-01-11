На Донбасі загострення: загинули троє військових
Минулої доби у зоні проведення АТО посилились обстріли, а одразу троє українських військових загинули, заявили у штабі АТО.
"Серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один - отримав бойову травму", - повідомили у штабі.
Втрати за минулу добу стали найбільшими з початку так званого "різдвяного перемир'я".
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Минулої доби українська сторона зафіксувала сім обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові відкривали вогонь у відповідь.
За твердженням української сторони, бойовики збільшили кількість та інтенсивність обстрілів, включно з великокаліберними мінометами.
Бойовики звинувачують в обстрілах і порушенні перемир'я українських військових.
23 грудня 2017 року на Донбасі мало запрацювати так зване "різдвяне перемир'я".
Хоча кількість обстрілів після його оголошення суттєво зменшилась, воно повністю не дотримується й обстріли у зоні проведення АТО тривають.
Українська сторона заявила про втрати вже у перший день перемир'я, а втрати за минулу добу стали найбільшими з початку перемир'я.