На Донбасі загострення: загинули троє військових

Копирайт изображения UNIAN

Минулої доби у зоні проведення АТО посилились обстріли, а одразу троє українських військових загинули, заявили у штабі АТО.

"Серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один - отримав бойову травму", - повідомили у штабі.

Втрати за минулу добу стали найбільшими з початку так званого "різдвяного перемир'я".

Минулої доби українська сторона зафіксувала сім обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За твердженням української сторони, бойовики збільшили кількість та інтенсивність обстрілів, включно з великокаліберними мінометами.

Бойовики звинувачують в обстрілах і порушенні перемир'я українських військових.

23 грудня 2017 року на Донбасі мало запрацювати так зване "різдвяне перемир'я".

Хоча кількість обстрілів після його оголошення суттєво зменшилась, воно повністю не дотримується й обстріли у зоні проведення АТО тривають.

Українська сторона заявила про втрати вже у перший день перемир'я, а втрати за минулу добу стали найбільшими з початку перемир'я.