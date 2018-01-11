Кількість жертв зсувів у Каліфорнії зростає

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Кількість жертв зсувів у Каліфорнії зросла до 17 людей, а ще стільки ж досі вважаються зниклими.

Майже двісті людей отримали поранення під час катаклізму.

Сотні рятувальників у Каліфорнії досі розбирають завали будинків у надії знайти живих серед тих, хто вважаються зниклими.

Як повідомляє поліція, місцевість, яка постраждала від зсувів, "схожа на поле битви Першої світової війни".

На півдні штату Каліфорнія в США зливи спричинили зсуви та повені, які зруйнували понад сотню помешкань, а ще понад 300 - пошкодили.

Як заявили у поліції, 17 людей досі вважаються зниклими. У середу ввечері рятувальники знайшли ще двох загиблих і загальна кількість жертв катаклізму досягло 17 людей.

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Напередодні рятувальники витягли з-під завалів дворічну дівчинку, яку відвезли у лікарню.

Загалом після негоди вдалось знайти та врятувати понад 50 людей, проте до багатьох місць поки немає доступу.

Як пояснюють у Національній погодній службі США, зсуви сталися саме у тих районах, які найбільше постраждали від нещодавніх пожеж.

Вогонь знищив там рослинність, яка скріплювала ґрунт, та створив водонепроникний шар, через що земля не змогла поглинути вологу зі злив.

Як наслідок, дощі призвели до зсувів ґрунту та сходженню потоків з уламками.