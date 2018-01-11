Трамп навряд чи свідчитиме щодо зв'язків з Росією

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Президент США Дональд Трамп заявив, що "навряд чи" його опитає Роберт Мюллер - людина, яка розслідує можливі зв'язки між командою Дональда Трампа та Росією під час президентської кампанії.

Не було ніякої змови, заявив пан Трамп, додавши: "Подивлюсь, що відбуватиметься".

У червні 2017 року Дональд Трамп заявив, що його на "100%" опитають під присягою.

Він послідовно заперечує, що його команда працювала з Росією з метою підірвати кампанію Гілларі Клінтон, називаючи звинувачення "полюванням на відьом".

Цього тижня ЗМІ США повідомили, що адвокати Трампа вели перемовини з командою Мюллера, щоб домовитись про дату інтерв'ю.

"Коли не було ніякої змови й ніхто не знайшов ознак змови на жодному рівні, навряд чи ви навіть матимете інтерв'ю", - заявив пан Трамп журналістам.