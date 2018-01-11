Біткоїн падає на тлі можливої заборони у Південній Кореї

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Вартість біткоїна впала на 9% на тлі планів Південної Кореї заборонити продаж криптовалюти на біржі.

Наразі біткоїн знизився до 13,5 тисяч доларів.

Цього тижня кілька корейських бірж з торгівлі криптовалютою обшукали за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Хоча, як вказують експерти, ситуація у Південній Кореї може не бути напряму пов'язана з падінням вартості криптовалюти.

Спостерігаються невеликі розміри продажів та мала кількість торговців, а вартість валюти сильно коливалась останнім часом.

Такі віртуальні валюти, як біткоїн, помітно зросли у ціні за останній рік через великий попит. Це викликало занепокоєння, що недосвідчені інвестори на хвилі азарту спробують використати тренд і прогорять.

"Існує велике занепокоєння щодо віртуальних валют, і міністерство юстиції готує закон про заборону торгівлі криптовалютами на біржах", - заявив міністр юстиції країни.

Вважається, що майбутній закон може передбачити закриття бірж у разі порушення.

Напередодні влада країни провела рейд на другого за розміром оператора віртуальної валюти Південної Кореї - Bithumb.