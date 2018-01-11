YouTube припиняє співпрацю з блогером через відео з самогубцею

Копирайт изображения YOUTUBE/LOGAN PAUL Image caption Американський влогер Лоґан Пол має більше 15 млн підписників на YouTube

YouTube вирішив розірвати ділові зв'язки з популярним американським блогером Лоґаном Полом, після того як хлопець зняв відео з тілом самогубці в Японії.

Канали Пола вилучили з програми YouTube Google Preferred, яка популярна серед рекламодавців.

YouTube також повідомив, що тимчасово зупиняє авторські проекти з американським влогером.

А все розпочалось з того, що 31 грудня 2017 року Пол опублікував відео з тілом людини. Це спричинило хвилю критики й обурень.

Копирайт изображения Twitter Logan Paul Image caption Відеоблогер Лоґан Пол в Японії, 30 грудня 2017 року.

На відео - Лоґан та його друзі в лісі Аокігахара біля підніжжя гори Фудзі на японському острові Хонсюі. Ця місцина є популярною серед самогубців.

Молодь збиралась фільмувати ліс "з привидами" і натрапили на тіло людини. Вони були шоковані, але водночас - жартували.

Особистість померлого не встановлена.

Копирайт изображения Twitter Logan Paul Image caption Лоґан Пол

"Огидне", "жодної поваги" - такі коментарі глядачі залишили під відео, яке набрало мільйони переглядів на YouTube, перш ніж його видалили.

Логан Пол, який має понад 15 мільйонів підписників на YouTube, згодом опублікував вибачення в Twitter, заявивши, що він "зробив помилку через стан шоку і страху".

Він також завантажив відеовибачення зі словами: "Я ніколи не повинен був публікувати те відео. Я мав опустити камеру вниз і припинити запис того, що ми побачили".

"Мені соромно за себе", - додав він. "Я розчарований у собі".

Японія має один з найвищих показників самогубств серед розвинених країн.

Ліс Аокігахара має репутацію в Японії та навіть у світі як "місце призначення" для людей, які хочуть покінчити з життям.

Дані про кількість самогубств, що стаються там щороку, не оприлюднюють, аби не популяризувати цей об'єкт. Натомість в лісі розміщені оголошення із закликами звернутися за медичною допомогою, замість того щоб накласти руки.