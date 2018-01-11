Кому і як варто вакцинуватись проти кору в період спалаху інфекції

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На перший місяць нового року припав спалах кору. Через це у столиці закрили пересувний цирк, після відвідин якого захворіли діти. Та медики звертають увагу на те, що деякі українці бояться вакцинувати дітей. Як результат - малеча та дорослі, які не були щеплені в дитинстві, опинились в зоні ризику.

За даними Київської міськадміністрації, лише за перші десять днів 2018 року в столиці України зареєстрований 61 випадок захворювання на кір, з яких 49 - у дітей.

"Зараз в Україні - спалах кору. Ця хвороба дуже заразна, дуже швидко поширюється. Усі, хто не вакциновані проти кору, мають якомога швидше отримати свої дози вакцини. Дитина згідно з календарем повинна отримати першу дозу в рік, другу - в шість років. Якщо з будь-якої причини ваша дитина не отримала вакцину, будь ласка, підіть зараз і зробіть вакцину проти кору, краснухи й паротиту", - каже Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Саме ЮНІСЕФ закуповує для України вакцину КПК (для профілактики кору, паротиту та краснухи) наразі лише в одного відомого виробника. Вона відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Та сама вакцина - і у приватних лікарнях.

"Як лікар-інфекціоніст, можу сказати, що кір дорослими дуже погано переноситься. Людина може хворіти місяць. І потім ще довго погано себе почувати, тому що ця інфекційна хвороба ослаблює організм. Бажано, щоб хоча б одну дозу вакцину від кору отримала доросла людина, яка не хворіла на кір і не отримувала двох доз в дитинстві. По суті, будь-хто, хто буває в контакті з дітьми, або відвідує медичні заклади, піддається ризику. Найбільше в зоні ризику медичні працівники, а також вчителі та вихователі", - додає пані Булавінова.

Де вакцинуватись дорослим?

Вікових обмежень щодо вакцинації проти кору немає, - запевняють в ЮНІСЕФ. Однак в Україні можна знайти такі обмеження в застарілих наказах, в яких радять вакцинуватись до 30 років. Але у світовій практиці верхньої вікової межі не існує.

Найпростіше дорослому українцю отримати вакцину в приватній клініці.

Інший варіант - купити вакцину в аптеці та принести її разом з чеком до свого лікаря, який зможе вколоти.

От тільки вакцину потрібно переносити в спеціальній сумці-холодильнику. Про це BBC Україна розповіла Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Вакцинуватись від кору дорослим протипоказано у наступних випадках:

під час вагітності;

людям зі значно пригніченою імунною системою (переважно це стосується онкохворих, які отримують специфічні ліки, та хворих на СНІД);

якщо в особи траплялась серйозна алергічна реакція на попередню дозу вакцини (наприклад, анафілактичний шок).

Копирайт изображения SPL Image caption Вражена кором дитина

Що робити, якщо вакцини КПК для дітей немає в поліклініці?

ЮНІСЕФ закупив вакцини у тій кількості, у якій їх замовляло міністерство охорони здоров'я. Вакцини КПК розвезли по всіх регіонах.

Однак, як зазначає, пані Булавінова, періодично у соцмережах батьки скаржаться, що вакцин нема. Ймовірно, це стається через некоректне розподілення препарату.

Якщо у вашій поліклініці немає вакцини КПК для дітей, в ЮНІСЕФ радять про це повідомляти на сайті МОЗу, на сторінці міністерства у Facebook, або писати у Facebook особисто Катерині Булавіновій.

Таким чином МОЗ та ЮНІСЕФ зможе відстежувати ситуацію з вакцинами й сприяти їхньому коректному перерозподілу.

В яких областях України вакцинували найменше дітей 2017 року?

Станом на 1 грудня 2017 року проти кору, паротиту та краснухи комбінованою вакциною КПК було вакциновано 322 637 дітей у віці до одного року, що становить 87,8% від запланованої до вакцинації кількості дітей.

Найнижчі показники охоплення щепленнями вакциною КПК серед дітей до одного року у Закарпатській (67,7%), Рівненській (69,5%) та Львівській (79,3%) областях.

Найвищі - у Київській (97,5%), Чернігівській (65,9%) областях та у м. Києві (94,5%). Відповідні дані наведено на порталі Центру громадського здоров'я МОЗ України.