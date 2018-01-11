Втікач із клану якудзи потрапив до в'язниці через тату

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Поліція Тайланду заарештувала японського члена якудзи завдяки фотографіям його татуювань, які стали вірусними на Facebook.

Сігехару Ширай переховувався протягом 15 років, у 2003 році його звинуватили в організації вбивства японського кримінального авторитета.

74-річного втікача сфотографували через його татуювання на оголеному торсі, характерні для якудзи. Чоловік, який зробив фото, нічого не знав про втікача.

Мафіозний клан якудза протягом століть був частиною японського суспільства та налічує близько 60 тисяч членів.

Попри те, що самі угруповання не є поза законом, більшу частину свого заробітку вони незаконно отримують через азартні ігри, проституцію, торгівлю наркотиками та хакерство.

Коли фотографії пана Ширая стали вірусними, вони потрапили до японської поліції. Пізніше правоохоронці отримали дозвіл на його арешт.

Затримали втікача в місті Лопбурі, на північ від Бангкока, за порушення візового режиму. Далі його передадуть Японії, де йому оголосять звинувачення.

За словами тайської поліції, він зізнався, що був членом якудзи, але не визнав вбивство у 2003 році. Він втік з Японії до Таїланду в 2005 році.

Татуювання та відрізаний палець

На фотографіях у Facebook видно старого і худого чоловіка, у якого більша частина торсу вкрита татуюваннями. Його побачили, коли він грав у настільну гру з іншими пенсіонерами біля дороги.

Також на фото можна було роздивитися, що у пана Ширая не було фаланги мізинця. Зазвичай так роблять, коли порушують внутрішній кодекс поведінки у групі, але хочу показати відданість.