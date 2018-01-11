СБУ розслідує "вибірковість" обрядів УПЦ МП

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СБУ розслідує скандал довкола священиків Запорізької єпархії УПЦ МП, які відмовились відспівувати дворічного хлопчика через те, що він був хрещений в УПЦ Київського патріархату. Про це повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган на Facebook.

За її словами, кримінальну справу відкрили через порушення рівноправності громадян.

Пані Сарган уточнила, що представники Запорізької єпархії УПЦ МП "допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів" і надають перевагу тим, хто хрестився в УПЦ МП.

Вона повідомила, що такі дії представників церкви "ображають почуття громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями".

Речниця додала, що в УПЦ МП засуджують спілкування священиками українською, "чим принижують національну честь громадян України".

"Серед парафіян храмів розповсюджується інформація про необхідність об'єднання України з Росією та засуджується Європейський напрям розвитку нашої держави, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації щодо України", - зазначила пані Сарган.

31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік вистрибнув із вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходив батько з дворічним сином. Самогубець упав на хлопчика.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик відмовився відспівувати дитину.

Священик сказав про це батькам перед похороном, коли дізнався, що дитину хрестили у православній церкві Київського патріархату. Хлопчика відспівали, коли приїхав священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки.

Ця подія спричинила широкий резонанс. Аби підтримати батьків дитини, яку відмовлявся відспівувати священик, люди у різних містах України приносили до храмів УПЦ МП ляльки та іграшки.

6 січня у Запоріжжі невідомі в масках неподалік храму УПЦ МП побили учасника АТО, який приніс ляльку. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття військового.