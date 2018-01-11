Кров'янка врятувала чоловіка від смерті у морозилці

М'яснику, який застряг у морозильній камері, вдалося врятуватися завдяки замороженій кров'янці.

70-річний Кріс Маккейб випадково опинився замкнутим у морозильній камері у власному магазину в Тотнесі.

Аби вибратися із холодильника, у якому було -20 °C, чоловік знайшов півторакілограмову кров'яну ковбасу і вдарив нею по кнопці, яка відчинила замок у холодильнику.

Пан Маккейб сказав: "Ніхто б не почув, як я стукаю. Кров'янка врятувала моє життя".

"Гостре і важке"

Річ у тому, що всередині холодильника була кнопка, натиснувши яку, пан Маккейб міг звільнитися, але цього разу вона примерзла.

За такої температури чоловік міг загинути за годину, тому батько чотирьох дітей відчайдушно шукав імпровізований інструмент, аби вдарити по кнопці.

М'ясник спочатку знайшов шматок яловичини, але вона була слизька, а ягня виявилося занадто великим. Тоді пан Маккейб натрапив на кров'янку м'ясника Шерідана, у якого пан Маккейб закуповує м'ясо понад 20 років.

Пан Маккейб зазначив, що виріб був правильної форми, що дозволило використати його як таран.

"Мені дуже пощастило. Ми продаємо таких кров'янок близько двох-трьох на тиждень, і ця була останньою", - зазначив м'ясник.