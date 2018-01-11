Донька Ноздровської: матеріали справи не збігаються з показами Россошанського

Копирайт изображения УНІАН Image caption Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровскої Юрій Россошанський під час судового засідання 9 січня 2018 р.

Донька Ірини Ноздровської Анастасія сумнівається в озвученій правоохоронцями основній версії вбивства її матері.

За словами Анастасії Ноздровської, матеріали справи не збігаються з показами Юрія Россошанського.

"Дивлячись на матеріали справи, я не можу з упевненістю стверджувати, що це не він, але матеріали справи не збігаються з тим, що він каже. Моя мати боролася, перш за все, за справедливість, а не з Россошанськими. Тому я не можу брати цю версію як найголовнішу", - сказала донька вбитої юристки.

Вона також просить правоохоронців надати адвокатам доступ до справи про вбивство матері, оскільки їм надали лише 10-15% всіх матеріалів.

Також вона хоче, аби адвокати брали участь в усіх експериментах та слідчих діях в рамках розслідування цієї справи.

Раніше захист сім'ї Ноздровських вже висловлював сумніви у тому, що затриманий Юрій Россошанський є реальним вбивцею.

За словами адвоката Александра Панченка, із зібраної захистом інформації випливає, що вбивство Ірини Ноздровської - справа рук професіоналів, які заздалегідь планували злочин.

Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло знайшли у річці в цьому ж селі.

На тілі жінки виявили чисельні ножові поранення.

На початку розслідування у поліції озвучували кілька версій вбивства: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель її сестри Світлани Сапатинської.

Пізніше стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської - Юрія Россошанського. В поліції заявили, що на тілі загиблої знайшли ДНК затриманого, а в річці - знаряддя вбивства.

9 січня Вишгородський районний суд Київської області заарештував його на 60 днів без права застави.