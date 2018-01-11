Білоруса у Карпатах оштрафували за георгіївську стрічку

Копирайт изображения Уніан Image caption Георгіївська стрічка на одному з автомобілів в Києві, 17 січня 2014 р

Яремчанський міський суд присудив громадянину Білорусі Злобіну В. сплатити штраф у 2550 грн за використання прапорця із георгіївською стрічкою.

Згідно з рішенням суду, яке міститься на офіційному сайті установи, пану Злобіну присудили максимальний штраф для такого правопорушення.

Сам прапорець із забороненим зображенням суд зобов’язав конфіскувати та знищити.

Як встановило слідство, пан Злобін використовував прапорець із георгіївською стрічкою на лобовому склі свого автомобіля. Виявили порушника 10 січня на одному з карпатських курортів у селі Паляниця.

Свою провину білорус визнав повністю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що загалом туристів у автомобілі порушника було п’ятеро - троє чоловіків і дві жінки. Коли гостей з Білорусі попросили зняти заборонену в Україні стрічку - ті відмовились. Після цього один із депутатів Івано-Франківської обласної ради викликав поліцію.

15 червня 2017 року в Україні набула чинності заборона на використання георгіївської (гвардійської) стрічки.

Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн).

За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У пояснювальній записці до закону зокрема було вказано, що "публічне використання георгіївською (гвардійської) стрічки в пропагандистських цілях несе суспільну небезпеку, має провокаційний характер, а тому має бути віднесено до правопорушень".