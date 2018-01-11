Букінгемський палац розірвав співпрацю із виробником королівських бюстгальтерів

Копирайт изображения PA

Компанія, яка постачає спідню білизну для британської королеви, втратила королівський дозвіл через книжку, в якій описані деталі бюстгальтера Єлизавети ІІ.

Право постачати свою продукцію для королівського двору виробник елітної спідньої білизни з Лондона Rigby & Peller отримав ще у 1960 році.

Королівський дозвіл відкликали після того, як керівник фірми Джун Кентон, яка розробляла бюстгальтери для королеви, випустила автобіографічну книгу "Буря в чашечках".

Про випуск книги пані Кентон повідомила через мережу Twitter ще в березні, написавши: "Книга вийде сьогодні, з 7-ї вечора зможете побачити її тут".

Після скандалу пані Кентон заявила, що в книзі не було нічого, через що варто було б перейматися, і вона дуже засмучена таким рішенням.

"Мені дуже сумно, що Букінгемський палац образила ця історія. Я лише писала про те, що відбувалося у моєму житті. Я розповіла, що я була там, але не розповідала що там відбувалося. Це неймовірно засмучує мене наприкінці мого життя, але я не можу боротися із Букінгемським палацом, і я б не хотіла" - заявила Джун Кентон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Магазин компанії Rigby & Peller

Пані Кентон, яка почала працювати на королеву на початку 1980-х, понад 60 років працює в галузі жіночої білизни.

Як офіційна корсетниця королеви, Джун Кентон регулярно відвідувала Букінгемський палац та обслуговувала членів королівської родини, включаючи королеву-матір і принцесу Маргарет.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати діяльність окремої компанії та поки що не відповіли на запит BBC.