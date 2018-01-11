Експерт: заява Путіна про повернення кораблів - "чортик із табакерки"

Копирайт изображения Олексій Сувіров / УНІАН Image caption Українські матроси залишають великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" на озері Донузлав в Криму, 24 березня 2014 р.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявляє, що заява Президента РФ про повернення техніки з Криму потребує ретельного вивчення. А попередник пана Вороненкова Сергій Гайдук називає таку пропозицію Володимир Путіна "чортиком із табукерки".

BBC Україна зібрала коментарі та порахувала з експертами скільки ж військової техніки залишилося в Криму.

Заява Путіна

На зустрічі із російськими ЗМІ Президент РФ заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

«Готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав пан Путін.

За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Путін додав, що є і значний боєзапас, але він, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.

«Ми готові запросити українських військових, щоб вони взяли участь в утилізації цих боєприпасів», - додав Путін.

Довіряй та перевіряй

Можливість передачі техніки потрібно дуже ретельно вивчити, а рішення має ухвалюватися на найвищому рівні - заявив в ефірі 112 каналу командувач ВМС України Ігор Воронченко.

"Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишились розмінною картою в брудній кремлівській грі" - заявив пан Воронченко.

Копирайт изображения Гіманов Олександр / УНІАН Image caption Віце-адмірал, командувач ВМС України Ігор Воронченко під час церемонії передачі до складу ВМС України двох катерів "Бердянськ" і "Аккерман" в Одесі, 6 грудня 2016 р.

Командувач ВМС України вважає, що слова пана Путіна про стан української озброєння на півострові не відповідає дійсності, оскільки практично вся техніка, яка лишалась на території окупованого Криму, була відремонтована. Зокрема з 8 бойових кораблів був не на ходу лише великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" а корвет "Луцьк" був "практично відремонтований".

Також заяву Путіна у мережі Фейсбук прокоментував і попередник Воронченкова Сергій Гайдук, який очолював ВМС у 2014 - 2016 рр.

Пан Гайдук назвав пропозицію РФ "політичним демаршем" або "російським чортиком із табакерки".

За його словами російська сторона "буксувала" питання передачі техніки з 2014 року.

"Щось тут не те? Не думаю, що цей крок додасть плюси Путіну в передвиборчій компанії. У нього дивідендів і так достатньо. А от у нас головної болі добавиться від нешвидкого процесу прийому- передачі" - написав пан Гайдук.

Також колишній командувач ВМС нагадав, що стосовно військової техніки у Криму Україною подані заяви до міжнародних судів.

Кількість техніки

Загалом вокупованому Криму залишилося 17 кораблів, катерів та суден допоміжного флоту ВМС України - розповів BBC Україна військовий експерт, керівник Українського мілітарного Центру (УМЦ) Тарас Чмут.

"На період захоплення більшість кораблів та суден були у відносно справному стані. Але під час захоплення українські екіпажі пошкоджували кораблі та катери з метою унеможливити їх подальшу експлуатацію росіянами. Тарас Чмут, Керівник Українського мілітарного центру

Бойових лишилося 11: корвети "Тернопіль", "Луцьк", "Хмельницький", "Придніпров'є", морські тральщики "Чернігів" та "Черкаси", великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", великий підводний човен "Запоріжжя", артилерійський катер "Херсон" та протидиверсійний катер "Феодосія". Також у росіян лишилося 6 одиниць допоміжного флоту: "Кременець", "Дубно", "Сквира", "Каланчак", "МУС-482", рейдовий катер "РК 603" - повідомив Тарас Чмут.

Щодо стану плавзасобів, то експерт вважає, що всі вони потребують ремонту та перебувають у занедбаному технічному стані.

"На період захоплення більшість кораблів та суден були у відносно справному стані. Але під час захоплення їх росіянами, українські екіпажі пошкоджували кораблі та катери з метою унеможливити їх подальшу експлуатацію росіянами. Трохи пізніше кораблі піддалися точковому розкраданню з боку українських моряків-зрадників та російських військових. В подальшому Росія законсервувала усі судна" - заявив Тарас Чмут.

Літаки ВМС з півострова вилетіли майже всі, окрім двох Бе-12, а от Повітряні сили, за словами пана Чмута, залишили 9 літаків МіГ-29, 3 Л-39М1 та 1 Ан-72.

Копирайт изображения Alamy Image caption Учбово-тренувальний літак Л-39 на військовому аеродромі «Бельбек» (Севастополь, Крим), 19 грудня 2012 р.

Окрім того в окупованому Криму залишилася значна кількість авто та бронетехніки. Серед них гаубиці "Гіацинт-Б" (до 2-х дивізіонів), БТР-80 морської піхоти, 6 комплексів берегових протикорабельних ракет 4К51 "Рубіж", а також техніка спеціального призначення, включаючи 1 комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Також на території Криму перебувають 5 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-300 та 3 дивізіони ЗРК Бук-М1.