Трамп вжив лайку стосовно мігрантів

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Дональд Трамп на нараді в Овальному кабінеті вжив грубе і лайливе слово відносно бідних країн, з яких до США приїжджають мігранти. Про це розповіли американським ЗМІ люди, які були присутні на засіданні.

Пан Трамп назвав такі країни, як Гаїті, Сальвадор і держави Африки, словом shithole. "Навіщо нам потрібно, щоб до нас приїжджали всі ці люди з [заплямованих екскрементами] країн?" - цитували пана Трампа учасники наради, серед яких були члени конгресу від обох партій.

Білий дім не заперечив, що такі слова були вимовлені.

На думку пана Трампа, американська імміграційна система повинна віддавати перевагу вихідцям з процвітаючих країн - зокрема він згадав Норвегію, з прем'єр-міністром якої зустрічався напередодні.

"Деякі вашингтонські політики вважають за краще відстоювати інтереси зарубіжних країн, але президент Трамп завжди буде боротися за інтереси американського народу", - зауважив прес-секретар Білого дому Радж Шах.

"Президент Трамп бореться за постійні рішення, які зроблять нашу країну сильнішою за рахунок прийому тих, хто здатний зробити внесок в наше суспільство, сприяти зростанню нашої економіки й асимілюватися в нашій великій країні", - додав речник.

Депортація загрожує сотням тисяч людей

Нарада в Овальному кабінеті була присвячена пошуку шляхів легалізації кількох категорій іммігрантів.

Восени адміністрація Трампа призупинила дію директиви, виданої президентом Обамою, що наказувала не вживати жодних заходів до дорослих дітей нелегальних мігрантів, ввезених до країни в неповнолітньому віці, які не вчинили жодних правопорушень.

Пан Трамп висловлювався за надання цим людям постійного статусу з перспективою отримання американського громадянства, але пов'язав це рішення з виділенням грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Компроміс з конгресом із цього питання досі не досягнутий.

Цього тижня адміністрація Трампа також позбавила "тимчасового захищеного статусу" 200 тисяч вихідців із Сальвадору, що перебралися до США після руйнівного землетрусу 1991 року. Раніше аналогічні рішення були ухвалені відносно біженців з Гаїті і Нікарагуа. Тож, сотням тисяч цих людей загрожує депортація на батьківщину.

Висловлення Трампа негайно викликало потік коментарів із засудженням.

Седрік Річмонд, чорношкірий конгресмен-демократ, зазначив, що слова Трампа є "новим доказом того, що його гасло "Зробимо Америку знову великою" насправді означає "Зробимо Америку знову білою".

Міа Лав, республіканка зі штату Юта і єдина американка гаїтянського походження в конгресі, зажадала від Трампа вибачень за його "недобрі, зверхні та спрямовані на розбрат" слова.

Разом з тим, в оточенні Трампа не поспішають вибачатися.

"Хоча це може дратувати Вашингтон, наші співробітники пророкують, що ці слова викличуть жвавий відгук серед базового електорату президента", - цитує CNN неназваного представника адміністрації.