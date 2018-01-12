Facebook надаватиме перевагу постам друзів

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами Марка Цукерберга, він прагне, аби відвідування соцмережі було приємним і корисним

Соціальна мережа Facebook найближчими днями почне у пріоритетному порядку показувати в стрічці ті пости, з якими взаємодіяли особисто знайомі користувачам люди. Контент, розміщений ЗМІ, комерційними компаніями і брендами натомість буде менш помітний, оголосив голова компанії Марк Цукерберг.

Він пояснив це прагненням викликати у користувачів позитивні відчуття від відвідування соцмережі.

"Ми відчуваємо відповідальність за те, щоб наші сервіси були не просто приємні у використанні, але й сприяли добробуту людей", - написав пан Цукерберг у своєму акаунті.

Він послався на дослідження, які свідчать, що "коли ми використовуємо соціальні мережі для зв'язку з людьми, які нам небайдужі, це покращує наш добробут. Ми почуваємося більш залученими і менш самотніми".

У той же час, "пасивне читання статей і перегляд відео, навіть якщо вони смішні або інформативні, не так корисно", зазначив пан Цукерберг.

Facebook неодноразово змінював алгоритм, за яким наповнюється стрічка користувачів.

Під час президентської кампанії в США 2016 року виявилося, що алгоритм надає помітну перевагу ліво-ліберальним публікаціям.

Наприкінці кампанії і протягом наступного року з'ясувалося, що Facebook став найважливішим каналом поширення дезінформації. Дослідження показали, що частина фейків поширювалася просто заради реклами, але частина виходила від російських "фабрик тролів".