На виставці Модільяні 20 картин виявилися підробкою

Копирайт изображения Museum of Modern Art/Tate Image caption Роботи Модільяні зазвичай продаються за величезні суми на аукціонах

Італійська поліція почала справу проти трьох організаторів виставки робіт Модільяні після того, як усі картини експозиції, крім однієї, виявилися підробкою.

Виставку помпезно відкрили у Генуї в березні минулого року. Але вже у липні закрили, коли експерти почали підозрювати, що роботи були фальшивими.

Мистецтвознавці дійшли висновку, що 20 картин справді є підробками.

Роботи Амадео Модільяні продаються на аукціонах за величезні суми. Але, за словами експертів, він - один з художників, якого копіюють найбільше.

Підробки з виставки у Палаццо Дукале в Генуї тепер знищать відповідно до законодавства Італії.

Палац був змушений закрити експозицію на три місяці раніше запланованого, тепер вимагає відшкодування від приватних організаторів виставки.

Підробки робіт Модільяні і раніше призводили до скандалів.

1984 року з каналу в Ліворно виловили три мармурові голови, які були визнані втраченими творами митця. Насправді їх виготовили троє місцевих студентів заради жарту.

У інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera один з двох кураторів виставки Руді Чьяппіні заявив, що сам вірив у справжність творів.

"Я зібрав інформацію та документацію, яку мені надали щодо кожного полотна", - сказав пан Чьяппіні.

"Якщо там були якісь порушення, то вам слід звернутися до першоджерела, до того, хто першим зробив атрибуцію", - додав він.

Лондонська галерея Тейт Модерн зараз демонструє велику виставку Модільяні, яка представлена як найповніша колекція творів італійського художника, що будь-коли проходила у Британії.

Художник, який помер 1920 року, відомий своїм зображенням видовжених, втомлено-ніжних образів.