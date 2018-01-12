На виставці Модільяні 20 картин виявилися підробкою
Італійська поліція почала справу проти трьох організаторів виставки робіт Модільяні після того, як усі картини експозиції, крім однієї, виявилися підробкою.
Виставку помпезно відкрили у Генуї в березні минулого року. Але вже у липні закрили, коли експерти почали підозрювати, що роботи були фальшивими.
Мистецтвознавці дійшли висновку, що 20 картин справді є підробками.
Роботи Амадео Модільяні продаються на аукціонах за величезні суми. Але, за словами експертів, він - один з художників, якого копіюють найбільше.
Підробки з виставки у Палаццо Дукале в Генуї тепер знищать відповідно до законодавства Італії.
Палац був змушений закрити експозицію на три місяці раніше запланованого, тепер вимагає відшкодування від приватних організаторів виставки.
Підробки робіт Модільяні і раніше призводили до скандалів.
1984 року з каналу в Ліворно виловили три мармурові голови, які були визнані втраченими творами митця. Насправді їх виготовили троє місцевих студентів заради жарту.
У інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera один з двох кураторів виставки Руді Чьяппіні заявив, що сам вірив у справжність творів.
"Я зібрав інформацію та документацію, яку мені надали щодо кожного полотна", - сказав пан Чьяппіні.
"Якщо там були якісь порушення, то вам слід звернутися до першоджерела, до того, хто першим зробив атрибуцію", - додав він.
Лондонська галерея Тейт Модерн зараз демонструє велику виставку Модільяні, яка представлена як найповніша колекція творів італійського художника, що будь-коли проходила у Британії.
Художник, який помер 1920 року, відомий своїм зображенням видовжених, втомлено-ніжних образів.