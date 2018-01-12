Трамп скасував візит до Лондона через нове посольство США

Копирайт изображения PA Image caption Зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США

Дональд Трамп скасував свій лютневий візит до Великої Британії, під час якого він мав відкрити нове посольство США у Лондоні. На зведення будівлі Вашингтон витратив мільярд доларів.

Причину своєї відмови пан Трамп пояснив у Twitter: "Я скасував поїздку в Лондон, оскільки не є великим шанувальником рішення адміністрації Обами продати за копійки посольство, мабуть, з найвдалішим розташуванням у Лондоні. І це заради того, щоб збудувати на околиці нове - за 1,2 мільярда доларів. Погана угода. Вони хотіли, щоб я перерізав стрічку? Ні!"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2018 р.

На Даунінг-стріт поки що утримуються від коментарів.

Замість президента участь в церемонії відкриття може взяти державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Переїзд посольства узгодили ще в жовтні 2008 року, коли президентом був Джордж Буш. Проте пан Трамп звинуватив саме адміністрацію колишнього президента Обами в продажі приміщення за безцінь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівля нового посольства США в Лондоні

Незабаром після інавгурації Трампа в січні 2017 року прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей відвідала його у Вашингтоні та офіційно запросила приїхати до Сполученого Королівства з державним візитом. Однак терміни такого візиту не узгоджені досі.

Редактор BBC North America Джон Сопел заявив, що в рамках запланованого візиту в лютому могла відбутись зустріч пані Мей та обід з королевою.

Дипломатичний кореспондент BBC Джеймс Ландаль додає: "Один чиновник сказав, що там було багато "можливо", але нічого конкретного".

Петиція про відкликання офіційного запрошення візиту Трампа зібрала понад 1,8 мільйона підписів. Це питання також обговорювали в парламенті.

На Даунінг-стріт розглядають варіант візиту президента США цього року, але пізніше.

Скасування візиту відбулось після нещодавніх політичних розбіжностей між США та Великою Британією, зокрема щодо визнання Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дизайн центральної будівлі нового посольства виконаний у стилі Великого Каньйону США

Нова будівля посольства США в Лондоні розташована на південному березі Темзи в районі Уондсуор. Її спроектувала американська архітектурна фірма KieranTimberlake, що базується у Філадельфії.

Стара будівля дипмісії знаходиться на площі Гровнор-сквер, в одному з найпрестижніших центральних районів Лондона - Мейфейр. Однак місцеві жителі почали висловлювати невдоволення через посилення заходів безпеки біля будівлі після подій 11 вересня 2001 року.

У лютому 2010 року влада США повідомила, що архітектори KieranTimberlake виграли тендер на будівництво нового посольства з парковою зоною навколо нього. На зведення комплексу планували виділити близько одного мільярда доларів. Це посольство мало стати найдорожчим з усіх американських дипмісій.

Дизайн будівлі нагадує скляний куб, біля якого знаходиться напівкруглий ставок і великі зелені насадження.