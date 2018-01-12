Гастролі українців в Росії: моральна чи кримінальна відповідальність?

Копирайт изображения Getty Images

В Україні обговорюють можливі обмеження для українських артистів, які гастролюють в Росії. В парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроект.

Група депутатів, представників партії "Свобода", пропонують окрім обмежень для російських артистів, взятися й за українських виконавців.

Зокрема, українським артистам хочуть заборонити виступати в Росії та на тимчасово окупованій території. Таке рішення, за пропозицією депутатів, має діяти до виведення всіх незаконних збройних формувань з території України.

Порушення такої заборони пропонується карати штрафом, арештом до шести місяців, або трьома роками обмеження волі. При повторному порушенні - позбавленням волі від 3 до 5 років.

Чи доцільно забороняти?

І державні органи, і політики висловлюють різні думки з приводу обмежень для українських артистів.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення пропонує застосувати певні важелі впливу на співаків, які виступають в Росії. На її думку, це можуть бути штрафи або кримінальна відповідальність.

Крім того, на думку Нацради, телеканали могли б не показувати таких артистів чи діячів культури в своїх ефірах.

А віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко каже, що заборонити такі гастролі не можна, бо питання "здебільшого етичне".

Тому, за його словами, можна вести спеціальний реєстр таких виконавців та зобов'зати їх платити в Україні додатковий військовий збір.

"На ТБ під час виступу чи кліпу напис: "Цей артист гастролює у країні-агресорі", - пропонує пан Кириленко.

Міністр культури Євген Нищук погоджується, що виступи українських артистів в Росії у нинішніх умовах неприпустимі.

"Але ці рішення є питанням їх особистої самосвідомості. Тобто, чи ти є справді українським митцем, любиш свою країну, відчуваєш сьогоднішній біль країни та прагнеш їй допомогти, чи сліпо заробляєш гроші та будуєш свою кар'єру. Культура в цьому випадку не може існувати відокремлено від ситуації в країні, адже вона є відображенням сьогоднішнього суспільства, його світогляду та світосприйняття", - сказав пан Нищук в коментарі ВВС Україна.

Разом з тим міністр каже, що культурна індустрія не може йти окремо від інших галузей. "Так, наприклад, на полицях супермаркетів досі продаються російські продукти - чи це є нормально?", - питає він.

Урядовець додає, що в даних умовах, можна дійсно запровадити певне обмеження гастролей українських артистів в РФ. "Але воно повинне бути обумовлене відповідним законодавчим полем і ці законодавчі норми мають бути дуже виваженими", - підкреслює пан Нищук.

ВВС Україна поцікавилась у депутатів, чи варто вводити таку заборону для українських артистів, і їхні думки різняться.

Копирайт изображения УНІАН

"Переконана, що це має бути моральна відповідальність. У нас є артисти, які свідомо не виступають з гастролями в РФ після анексії Криму та початку військових дій на сході України, адже це принижувало б їхню гідність та гідність нашої держави", - каже депутат БПП, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Фріз.

За її словами, спроби деяких виконавців "заробити гроші в країні-агресорі в умовах боротьби за територіальну цілісність та суверенітет - це блюзнірство і воно виключно на совісті тих, хто це робить".

Депутатка каже, що доцільніше законодавчо підтримати обмеження візитів до Росії та окупованих територій українських посадовців та політиків.

Інший депутат Микола Княжицький ("Народний фронт"), який очолює парламентський комітет з питань культури і духовності, вважає, що така заборона має бути введена, проте не лише для артистів, а для всіх.

"Я за те, щоб юридично це зробити, але не лише для тих, хто співає, а для всіх, хто їде і працює на країну агресора", - каже депутат.

За його словами, відповідний законопроект профільний комітет відправив на доопрацювання, оскільки він з юридичної точки зору недосконалий.

За словами пана Княжицького, жодні контакти з Росією сьогодні не варто підтримувати.

"Але це не може стосуватися окремо якогось виду діяльності. Адже гастрольна діяльність - це спосіб заробітку коштів. Я підтримую те, що українські громадяни не повинні їздити й заробляти гроші в Росії. Але це стосується не лише естради чи мистецтва, а загалом усіх сфер", - вважає політик.

Він впевнений, що на це питання треба дивитись ширше, і "обмежити будь-які контакти з країною-агресором".

Що кажуть артисти?

Співак Олександр Пономарьов вважає, що має бути моральна відповідальність кожного артиста за свій вибір.

"Я не збираюсь нікого судити, кожна людина обирає свій шлях. Кожен робить свій вибір", - сказав співак в коментарі ВВС Україна.

Копирайт изображения УНІАН

Він додав, що не береться оцінювати ідею заборонити гастролі до РФ, однак звертає увагу на той факт, що не завжди заборони - це добре.

Актриса Ольга Сумська вважає, що можливе введення такої заборони - це інструмент для маніпуляцій, який не веде до миру.

"Таким чином, якщо ми забороняємо нашим артистам гастролювати в РФ, тоді, логічно, треба заборонити будь-які перетини кордону і зробити повну внутрішню й зовнішню ізоляцію на кшталт Куби", - сказала актриса в коментарі ВВС Україна.

Копирайт изображения УНІАН

А от українська співачка Анастасія Приходько має більш радикальну позицію. Вона заявила, що мистецтво не може бути поза політикою.

Співачка гостро критикує своїх колег, які дають концерти в Росії. А в нещодавньому інтерв'ю Gazeta.ua навіть запропонувала забирати в таких артистів ліцензію на виступи в своїй країні.

"Вони можуть повертатися сюди, але без права виступу на території України", - каже Приходько.

Юридична сторона

Юристи вказують на той факт, що пропозиція про заборону гастролей українських артистів в РФ має не юридичний, а політичний характер.

"А обмеження щодо свободи пересування, інформації, ідеології, вираження власної думки закріплені не лише в Конституції України, але і в міжнародних актах, ратифікованих Україною. І спроби внести такі норми без погодження з основними законами держави, не є законними", - констатує керівний партнер правничого дому "КОПІРАЙТ", юрист у сфері шоу-бізнесу Юлія Іськова.

Вона акцентує увагу на тому, що будь-яка діяльність за межами країни, громадянином якої є артист, це зовнішньоекономічна діяльність з усіма правовими наслідками - сплатою податків, дозволом на роботу та іншими.

І в цьому випадку, наголошує юристка, саме до української економіки надходитимуть всі ці податки та збори, що дуже позитивно для країни.

"Артисти створюють продукт поза межами країни і продовжуватимуть це робити", - впевнена Юлія Іськова.

Юрист компанії "Василь Кісіль і Партнери" Єгор Свідло вважає, що питання гастролей українських артистів в Росії "лежить більшою мірою в площині моралі, етики та поваги до власного суспільства".

"Оскільки в силу положень Конституції України жоден новий закон чи зміни, які пропонуються до закону, не повинні допускати звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, у тому числі, права на свободу пересування, думки й слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань, тощо", - каже юрист.

У цьому контексті, підкреслює він, конституційність законопроекту викликає деякі сумніви, проте "беззаперечно має правильну морально-духовну мету".

"Чорний список"збільшується

Що стосується російських артистів, то українська сторона вже заборонила в'їзд на свою територію 104 особам, повідомили ВВС Україна в Державній прикордонній службі.

Всі вони потрапили в "чорний список" через незаконне відвідання окупованого Криму.

Копирайт изображения УНІАН

"Прийнято майже 1500 рішень про заборону в'їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі 104 артистам та діячам культури", - кажуть прикордонники.

Так, безпосередньо на кордоні вони завернули співаків Лоліту Мілявську, Б'янку, соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова, рок-музиканта Найка Борзова, акторів серіалу "Свати" Людмилу Артем'єву та Миколу Добриніна, та інших.