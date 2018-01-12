У Шотландії від грипу померла дівчина

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В шотландській лікарні регіону Уэстер-Росс від грипу померла 18-річна дівчина.

Бетені Уолкел спочатку лікувалася вдома, поки вірус не перейшов у пневмонію. Згодом її перевезли до лікарні, де дівчина померла.

За офіційною інформацією, кількість випадків грипу в Шотландії зросла вдвічі за останній тиждень.

Вісім з 53 хворих, які знаходились в шотландських лікарнях в останні два тижні, померли від вірусу. Проте чиновники говорили про можливі інші проблеми зі здоров'ям в цих людей і про низькі показники рівня захворювання.

В лікарнях Англії також спостерігався дуже високий рівень захворювання на грип - збільшення на 78% в порівнянні з попереднім тижнем. В Уельсі ці показники теж зросли.

Шотландська служба охорони здоров'я опублікувала звіт, який показав зростання рівня захворюваності на грип.

Зокрема в останній тиждень грудня було 46 хворих на 100 тис. чоловік, а в перший тиждень січня кількість хворих зросла до 107 осіб.

Рівень сезонного захворювання на грип перевели з "нормального" до "помірного".