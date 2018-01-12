Сукня акторки Галь Гадот обурила ліванців

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Галь Гадот, яка виконала роль "Диво-жінки" служила в ізраїльській армії на посаді інструктора

Фотографія ізраїльської акторки Галь Гадот у сукні ліванського модельєра Елі Сааба, яким поділилися в Instagram, спричинила дискусії у соцмережах. Світлину пізніше видалили з акаунта модельєра.

Фактично Ізраїль та Ліван перебувають у стані війни від 1948 року. І Ліван продовжує бойкотувати свого південного сусіда.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гадот була у блакитній сукні модельєра на церемонію вручення нагород Національної ради кінокритиків США в Нью-Йорку

"Я люблю і поважаю Елі Сааба, але відверто кажучи, чи задоволений він, що сукню, яку він створив, носила ізраїльська акторка?", - написав у своєму Twitter ліванський журналіст Хеба Бітар.

На фото пані Гадот стоїть у блакитній сукні модельєра Сааба. Акторка в юності проходила службу в ізраїльській армії на посаді інструктора.

Фото акторки в Instagram пана Сааба спричинило обурення у деяких людей через те, що ліванський дизайнер "наряджає" колишнього ізраїльського військового.

Користувачка Twitter Мона Ісса написала: "Елі Сааб наряджає сіоністку, жінку, яка служила в ізраїльській армії Галь Гадот, а потім викладає це в інтернет, потім видаляє фото, тому що люди почали в нього плювати. Ганьба".

Пані Гадот прийшла в сукні пана Сааба на церемонію вручення нагород Національної ради кінокритиків США в Нью-Йорку, де вона разом із режисеркою Петті Дженкінс отримала спеціальний приз за роботу у фільмі "Диво-жінка".

Рішення пана Сааба видалити фото з акторкою спричинило хвилю невдоволення у соцмережах. Хоча, були й ті, хто підтримав модельєра.

Це не перший випадок, коли пані Гадот опиняється у суперечливій ситуації через своє громадянство.

У 2014 році вона підтримала ізраїльських військових під час конфлікту в Газі, коли загинули 2100 палестинців. З ізраїльського боку загинули 67 військових і шість цивільних. Допис пані Гадот прокоментували тисячі людей: хтось її засуджував, а хтось виправдовував.

У 2017 році блокбастер "Диво-жінка" заборонили до показу в Лівані, переважно через пані Гадот, яка зіграла там головну роль.

Однак інший фільм за участю акторки, в якому вона знову зіграла "Диво-жінку", потрапив до ліванського прокату.