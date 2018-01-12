Їзда на велосипеді не впливає на чоловіче здоров'я

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Велоспорт не впливає на сексуальне здоров'я чи функцію сечовипускання чоловіків. Про це свідчить дослідження, яке оприлюднили у Journal of Urology,

Дослідження показало, що у професійних велосипедистів таке ж сексуальне та урологічне здоров'я, як у плавців і любителів бігати.

Також вчені сказали, що переваги від їзди на велосипеді "значно переважають ризики".

"Величезні переваги"

Вчені обстежили 2 774 велосипедистів із Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії, а також 539 плавців та 789 бігунів, використовуючи низку опитувань, за допомогою яких вимірювали статеве та урологічне здоров'я чоловіків.

Автори дослідження заявили, що їхні результати не підтверджують негативний вплив на ректальну функцію через їзду на велосипеді, як вважалося раніше.

Навіть у найактивніших велосипедистів, які їздять понад два роки принаймні тричі на тиждень і долають 25 миль на день, також не знаходили ніяких розладів із "чоловічим" здоров'ям.

Вчені зазначають, що в дослідженнях, які проводили раніше, бракувало груп, із якими можна було б порівняти велосипедистів.

"Велоспорт надає величезні переваги серцево-судинній системі та не нищить суглоби", - сказав провідний дослідник Бенджамін Брейєр із кафедри урології у каліфорнійському університеті Сан-Франциско.