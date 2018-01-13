"Міссісіпі у вогні": у в'язниці помер лідер Ку-клукс-клану

Копирайт изображения MARIANNE TODD Image caption Едгар Рей Кіллен був засуджений 2015 року за ту роль, яку він відіграв в організації вбивства активістів

Едгар Рей Кіллен, один із лідерів Ку-клукс-клану 60-х, який відбував тюремний термін у справі про вбивство трьох борців за права людини в штаті Міссісіпі, помер у віці 92 років.

Суд засудив його до 60-річного терміну 2015 року. Це сталося через 41 рік після злочину, скоєного натовпом расистів 1964 року. Сам Едгар Рей Кіллен, колишній баптистський священик, особисто не брав участі у вбивстві.

Молоді активісти Джеймс Чейні, Майкл Швернер і Ендрю Гудман були членами Конгресу расової рівності й домагалися реєстрації чорношкірих виборців в цьому південному штаті Америки.

Їх заарештували після того, як вони відвідали підпалену церкву, де навчали чорношкірих виборців. Коли їх звільнили, вони потрапили в засідку, влаштовану членами Ку-клукс-клана.

Зникнення активістів, а потім звістка про розправу над ними шокували США, прискоривши ухвалення 1964 року Білля про громадянські права. Цей законодавчий акт дозволив федеральному уряду втручатися у справи штатів при необхідності захистити американців від расової дискримінації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Убиті активісти працювали в кампанії "Літо свободи" і домагалися реєстрації чорношкірих виборців в Міссісіпі

За мотивами цих подій режисер Алан Паркер зняв 1988 року фільм "Міссісіпі у вогні", який отримав "Оскара" за найкращу операторську роботу і ще шість номінацій на премію.

Справа про зникнення активістів привернула увагу всієї країни, після чого генеральний прокурор Роберт Кеннеді направив для розслідування в Міссісіпі агентів ФБР.

Тіла трьох загиблих знайшли через шість тижнів - вони були поховані на сільськогосподарських угіддях поруч з земляною греблею.

Копирайт изображения Burned out wreckage of the men, in black and white Image caption Спалений автомобіль активістів знайшли в болотистому місці

Копирайт изображения FBI/STATE OF MISSISSIPPI ATTORNEY GENERAL'S OFFICE Image caption Тіла самих активістів куклукскланівці закопали біля земляної дамби

ФБР заарештувало 18 людей, в тому числі помічника шерифа, за підозрою в причетності до вбивства. Семеро з них були засуджені, але ніхто не отримав більше семи років в'язниці.

Колишній баптистський проповідник Едгар Рей Кіллен був звинувачений в організації вбивства трьох борців за права людини, але суд присяжних зайшов у глухий кут, коли одна з членів колегії заявивила, що не може судити проповідника.

Минуло ще чотири десятиліття, перш ніж він знову постав перед судом 2005 року.

На цьому процесі прокурори заявили, що саме Едгар Рей Кіллен організував натовп, а після вбивства віддавав розпорядження, куди подіти тіла. При цьому під час вбивства його самого не було на місці злочину.