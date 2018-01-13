Африканські країни вимагають від Трампа вибачення

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Організація, що представляє африканські країни, вимагає вибачення від президента США Дональда Трампа, який, за повідомленнями, назвав країни континенту "смердючими дірами" (англ. - shitholes).

Представництво Африканського союзу у Вашингтоні висловило "шок, занепокоєння та обурення" й заявило, що адміністрація пана Трампа неправильно розуміє африканців.

Повідомляли, що лідер США зробив свою лайливу ремарку на четверговому засіданні, присвяченому імміграції.

Але пан Трамп заперечує, що вживав такі слова.

Його підтримали двоє республіканців, які були на засіданні в Білому домі. Водночас сенатор-демократ Дік Дурбін сказав, що пан Трамп кілька разів назвав африканські країни "смердючими дірами" і використовував "расистську" мову.

У своєму Twitter пан Трамп зауважив, що вживав на приватній зустрічі з законодавцями досить жорстке висловлювання, але не те, про яке пишуть газети.

Що заявив Африканський союз?

Організація заявила, що "ці ремарки зневажають славнозвісні американські переконання й повагу до різноманітності та людської гідності".

"Висловлюючи свій шок, занепокоєння й обурення, Африканський Союз твердо переконаний, що чинній (американській) адміністрації властиве величезне нерозуміння Африканського континенту та його людей", - ідеться у заяві.

"Існує серйозна потреба в діалозі між адміністрацією США та африканськими країнами", - додали там.

Африканський Союз представляє 55 країн континенту. Він є спадкоємцем Організації африканської єдності, яка виникла в процесі боротьби проти колоніалізму на початку 1960-х років.