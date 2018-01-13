Іран розлючений через рішення США про санкції

Копирайт изображения Getty Images Image caption США різко критикували Іран за придушення нещодавніх протестів

Іран заявив, що рішення США запровадити санкції проти голови іранської судової системи "перетнуло червону лінію".

Міністерство закордонних справ країни пообіцяло відреагувати на це рішення, але як саме, не уточнило.

Іран також відкинув можливість будь-яких зміни до ядерної угоди, укладеної 2015 року з провідними країнами.

Президент США Дональд Трамп, затятий критик ядерної угоди, заявив у п'ятницю, що в останній раз продовжить режим скасування санкцій проти Ірану в рамках цієї угоди.

Водночас США запровадили нові санкції проти 14 людей та організацій, яких звинувачують у порушенні прав людини.

За словами пана Трампа, він дає Європі та США "останній шанс" виправити "жахливі недоліки" ядерної угоди, укладеної 2015 року.

Білий дім хоче, аби європейські партнери встановили постійні обмеження на збагачення іранського урану. За умовами чинної угоди, термін дії цих обмежень закінчиться 2025 році.

Що за нові санкції?

Хоча США і призупинили санкції проти Ірану, але запровадили каральні заходи через такі питання, як тероризм, захист прав людини та розробка балістичних ракет.

Серед людей, проти яких запровадили санкції, - чинний голова судової системи Ірану аятола Садіх Амолі Лариджані.

Мінфін США зазначив, що він несе відповідальність за катування та приниження гідності в'язнів.

Він був серед тих, хто закликав до придушення нещодавніх антиурядових протестів в іранських містах.

Реакція Ірану

"Ворожі кроки режиму Трампа (проти Лариджані)... перетнули усі червоні лінії поведінки в міжнародній спільноті та є порушенням міжнародного права й обов'язково стикнуться із серйозною реакцією Ісламської Республіки", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Ірану.

Відомство звинуватило Трампа в тому, що він "продовжує вживати ворожі заходи проти іранського народу й повторювати погрози, які багато разів зазнавали невдачі".

Пан Трамп неодноразово критикував ядерну угоду, досягнуту за часів Барака Обами, й називав її "найгіршою за увесь час".

2015 року Іран уклав угоду зі США і провідними країнами про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій, в тому числі - заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки.

Водночас низка країн, в тому числі чинна адміністрація США й Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.